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Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусомФото: Илья Наймушин / РИА Новости

Две трети российских регионов смягчили ограничительные меры, введение ранее для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с подписанных региональными властями нормативно-правовыми актами.

По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.

В частности, продолжат функционировать системообразующие производства и социально важные организации — многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании, а также оптики, химчистки. В некоторых регионах разрешили работу магазинов, торгующих стройматериалами и садовым инвентарем.

В ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Архангельской области, Алтайском крае и Приморье, жителям позволили ездить на дачу и соблюдать режим самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, а в Удмуртии — совершать пробежки с соблюдаем социальной дистанции.

В то же время в некоторых регионах меры, напротив, усилили. Так, в Башкирии ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для граждан старше 65 лет и несовершеннолетних. В Якутии режим полной самоизоляции распространили еще на два района и два городских округа, где были выявлены зараженные коронавирусом. Обязательную самоизоляцию ввели для приезжающих граждан в Чувашии и Оренбурге, а в Липецкой области ограничили доступ в район, который посещают паломники.

Президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля. Позднее меры были продлены до конца месяца. Согласно указу главы государства, продолжат свою работу аптечные пункты, медучреждения, а также магазины, снабжающие население продуктами и товарами первой необходимости. Банки будут оказывать только часть услуг — по расчетам и платежам.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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