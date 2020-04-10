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Борис Корчевников заразился коронавирусом

Борис Корчевников заразился коронавирусомБорис КорчевниковФото: Александр Натрускин / РИА Новости

Телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Источник ссылается на коллег журналиста, которые рассказали, что несколько дней назад он пришел на съемки «со всеми признаками больного человека». В тот же день он сдал анализ на коронавирус — результат оказался положительным. Корчевников изолировался у себя дома в Москве, где и продолжает лечение. Отмечается, что ведущий сделал повторный тест, результат которого пока неизвестен.

Корчевников ведет программу «Судьба человека» на «России 1». 7 апреля актер Сергей Жигунов рассказал, что продюсеры передачи звонили ему и предлагали поучаствовать в съемках, несмотря на введенный в Москве режим самоизоляции. С аналогичным предложение к нему обращались авторы шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период эпидемии умерли 94 человек, выздоровели 795. Больше всего заразившихся в Москве — 7822.

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По материалам: lenta.ru

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