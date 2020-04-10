Брэд Питт о том, как визажистка гримировала его ягодицы на съемках: "До сих пор не можем смотреть друг другу в глаза"

Вадим Карасев

Лучшие друзья актеров — это гримеры, о чем недавно лишний раз напомнил 56-летний Брэд Питт во время съемок телешоу Celebrity IOU. Участником одного из выпусков проекта стала Джин Блэк, признанный мастер по гриму и любимый визажист Джулии Робертс, Брэда Питта и других звезд Голливуда. Вот уже много лет Питт доверяет ей свое лицо на съемках, и работа настолько сблизила его с Джин, что он называет ее своей сестрой. Правда, некоторые воспоминания заставляют их обоих смущаться.

Блэк работала с Питтом над 40 фильмами, среди которых была и военная драма "Легенды осени" (Legends of the Fall) 1994 года, в которой он сыграл главную роль. Так вот для съемки одного из эпизодов Джин пришлось выравнивать тон кожи актера на ягодицах из-за загара. Когда дело доходит до воспоминаний об этом, мы не можем смотреть друг другу в глаза,— сказал Брэд.





Брэд Питт

Создатели проекта Celebrity IOU взялись переделывать гараж Джин Блэк в домик для гостей, и Брэд Питт захотел принять участие в этой затее.

Считаю Джин членом своей семьи. Это тот человек, которого я очень ценю много лет,— сказал он о своем любимом гримере.





Кадр из фильма "Легенды осени"

Комментируя идеи дизайнеров, взявшихся преобразить гараж голливудского гримера, Питт признался, что сам обожает строить и работать руками (тут стоит вспомнить его увлечение скульптурой).

Мне необходимы тактильные ощущения. Обожаю шум строительной площадки. Я умру, если перестану работать руками,

— добавил актер.









Брэд Питт в фильме "Легенды осени"