Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные дни

Влада Некрасова

Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные дни, он усилен сотрудниками департамента инвестиционной и промышленной политики города, которые возьмут на себя вопросы по работе промышленных предприятий столицы в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В связи со вступлением в силу дополнительных ограничений Центр поддержки экономики будет работать все выходные, для того чтобы с каждым предприятием проработать все возникающие вопросы – от режима работы до получения пропусков. Мы понимаем, что существенная часть вопросов будет поступать от предприятий обрабатывающей промышленности города, ряд из которых не имеют возможности приостановить свою деятельность, поэтому для них будут работать сотрудники профильного департамента", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что с 11 апреля промышленники столицы смогут получить ответы на интересующие их вопросы телефону горячей линии Центра поддержки экономики Москвы: +7 (495) 539-59-99, добавочный номер 1. В call-центре будет собрана самая актуальная информация, данные будут обновляться ежедневно.

"Ситуация и в стране, и в мире меняется каждый день. Мы видим, что у промышленников Москвы накопились десятки вопросов: как безопасно продолжать работать в сложной эпидемиологической ситуации, какие предприятия могут вести деятельность, а какие должны предоставить своим сотрудникам оплачиваемые выходные дни, нужны ли сотрудникам предприятий специальные пропуска для передвижения по городу, какие меры должен принять директор завода, если на предприятии был обнаружен коронавирус и многие другие. Оперативно получить ответы теперь можно, обратившись на горячую линию", - рассказал руководитель департамента по инвестиционной и промышленной политике Москвы Александр Прохоров.