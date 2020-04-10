Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цены на бензин в России стали выгодны бюджету

Цены на бензин в России стали выгодны бюджетуФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Нефтяные компании в марте выплатили в российский бюджет 10,5 миллиарда рублей в рамках демпферного механизма по топливу, что произошло впервые после его введения в 2019 году. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов России сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Цены на бензин в России стали выгодны для бюджета после обрушения стоимости сырья почти в два раза, до минимумов конца прошлого века. Год назад нефтяники получили в общей сложности 282 миллиарда рублей компенсации.

В феврале баланс сошелся практически в ноль. Если по бензину нефтяные компании должны были вернуть 10,5 миллиарда рублей, то по дизельному топливу, для которого также работает демпфер, получили 11,2 миллиарда выплат.

Механизм стабилизации цен на топливо работает следующим образом. Если бензин в России дешевле рыночных уровней (рассчитывается исходя из стоимости нефти на мировых рынках), то компании получают компенсацию за недополученные доходы. А если он дороже, то платят в бюджет сами.

Месяц назад в Минфине утверждали, что при ценах на российский сорт Urals на уровне 20-25 долларов за баррель объем демпферных выплат составит 0,9-1,1 миллиарда долларов или около 75 миллиардов рублей в месяц. Объем недополученных доходов в целом оценивался как 1,7-2,5 миллиарда долларов (126-184 миллиарда рублей). В марте средняя стоимость Urals составила 29,17 доллара за баррель, однако во второй половине месяца она падала до 10 долларов.

Если до конца года стоимость нефти не изменится существенным образом, то нефтяники могут передать в бюджет до 600 миллиардов долларов. В связи с этим лидеры отрасли в России настаивают на пересмотре демпферного механизма.

Ранее стало известно, что цены на бензин в Европе оказались существенно ниже, чем в России, так что даже с учетом импортной пошлины топливо могло бы быть дешевле.

Чтобы не допустить конкуренции правительство намерено ввести запрет на импорт иностранных нефтепродуктов. Источники в правительстве утверждают, что соответствующие меры примут уже в апреле. Предварительно, ограничения продлятся до сентября. Это позволит поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), производство которых в первую неделю апреля рухнуло на 18,9 процента из-за резкого падения спроса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пашинян: Армения готова поддержать партнёров по ЕАЭС на фоне пандемии
Пашинян: Армения готова поддержать партнёров по ЕАЭС на фоне пандемии
Россия снизит нефтедобычу больше всех в мире
Россия снизит нефтедобычу больше всех в мире
ЕР: обращение в ветклинику не является нарушением режима самоизоляции
ЕР: обращение в ветклинику не является нарушением режима самоизоляции
В Канаде рассказали о сценарии с 300 тысячами погибших от коронавируса
В Канаде рассказали о сценарии с 300 тысячами погибших от коронавируса
Избавиться от доллара. ЕАЭС призвали к "серьезной дедолларизации"
Избавиться от доллара. ЕАЭС призвали к "серьезной дедолларизации"
Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
В Санкт-Петербурге появится музей первооткрывателя вирусов Дмитрия Ивановского
В Санкт-Петербурге появится музей первооткрывателя вирусов Дмитрия
Цены на бензин в России стали выгодны бюджету
Цены на бензин в России стали выгодны бюджету
Страстная пятница в Иерусалиме в этом году выдалась «мрачной и тихой»
Страстная пятница в Иерусалиме в этом году выдалась «мрачной и тихой»
Максима Фадеева и Глюкозу признали банкротами
Максима Фадеева и Глюкозу признали банкротами
Задававший неудобные вопросы политикам журналист совершил самоубийство
Задававший неудобные вопросы политикам журналист совершил самоубийство
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

Козак объяснил рост цен на топливо в России
Стал известен реальный рост цен на бензин
СМИ: Нефтяные компании просят правительство РФ повысить цены на бензин
Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин