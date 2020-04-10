Цены на бензин в России стали выгодны бюджету

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Нефтяные компании в марте выплатили в российский бюджет 10,5 миллиарда рублей в рамках демпферного механизма по топливу, что произошло впервые после его введения в 2019 году. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов России сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Цены на бензин в России стали выгодны для бюджета после обрушения стоимости сырья почти в два раза, до минимумов конца прошлого века. Год назад нефтяники получили в общей сложности 282 миллиарда рублей компенсации.

В феврале баланс сошелся практически в ноль. Если по бензину нефтяные компании должны были вернуть 10,5 миллиарда рублей, то по дизельному топливу, для которого также работает демпфер, получили 11,2 миллиарда выплат.

Механизм стабилизации цен на топливо работает следующим образом. Если бензин в России дешевле рыночных уровней (рассчитывается исходя из стоимости нефти на мировых рынках), то компании получают компенсацию за недополученные доходы. А если он дороже, то платят в бюджет сами.

Месяц назад в Минфине утверждали, что при ценах на российский сорт Urals на уровне 20-25 долларов за баррель объем демпферных выплат составит 0,9-1,1 миллиарда долларов или около 75 миллиардов рублей в месяц. Объем недополученных доходов в целом оценивался как 1,7-2,5 миллиарда долларов (126-184 миллиарда рублей). В марте средняя стоимость Urals составила 29,17 доллара за баррель, однако во второй половине месяца она падала до 10 долларов.

Если до конца года стоимость нефти не изменится существенным образом, то нефтяники могут передать в бюджет до 600 миллиардов долларов. В связи с этим лидеры отрасли в России настаивают на пересмотре демпферного механизма.

Ранее стало известно, что цены на бензин в Европе оказались существенно ниже, чем в России, так что даже с учетом импортной пошлины топливо могло бы быть дешевле.

Чтобы не допустить конкуренции правительство намерено ввести запрет на импорт иностранных нефтепродуктов. Источники в правительстве утверждают, что соответствующие меры примут уже в апреле. Предварительно, ограничения продлятся до сентября. Это позволит поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), производство которых в первую неделю апреля рухнуло на 18,9 процента из-за резкого падения спроса.