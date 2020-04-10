Цены на нефть и космос: что обсуждали Путин и Трамп

Лидия Мартынова

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили стабилизацию мировых цен на нефть, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор произошел по инициативе американской стороны.

"Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках "ОПЕК плюс" договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Дональд Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике", – говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, и дали оценку предпринимаемым в России и США мерам по противодействию инфекции.

сообщило, что в Кремле раскрыли некоторые другие детали разговора Путина и Трампа.