Чехия не выдаст России ответственных за снос памятника маршалу Коневу
Президент России Владимир Путин во вторник подписал федеральный закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Затем министр обороны Сергей Шойгу обратился главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, которые руководили сносом памятников советским гражданам.
"О его (законодательстве РФ об охране памятников, – ред.) содержании мы не можем высказаться. Но можно констатировать, что правовые нормы Чехии исключают возможность выдачи гражданина Чешской республики – если он со своей выдачей не выразит согласие – для уголовного обвинения или для отбывания наказания с лишением свободы в чужое государство кроме государств Евросоюза", – приводит РИА Новости слова Ржепки.
Утром в пятницу радио Sputnik сообщило, что Министерство иностранных дел Чехии отказалось удовлетворить просьбу главы Минобороны России Сергея Шойгу о передаче памятника советскому маршалу Ивану Коневу, ранее демонтированного в Праге.