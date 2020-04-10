Чехия не выдаст России ответственных за снос памятника маршалу Коневу

Лидия Мартынова

Чехия не выдаст России ответственных за снос памятника маршалу Коневу, заявил журналистам представитель чешского Минюста Владимир Ржепка.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал федеральный закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Затем министр обороны Сергей Шойгу обратился главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, которые руководили сносом памятников советским гражданам.





"О его (законодательстве РФ об охране памятников, – ред.) содержании мы не можем высказаться. Но можно констатировать, что правовые нормы Чехии исключают возможность выдачи гражданина Чешской республики – если он со своей выдачей не выразит согласие – для уголовного обвинения или для отбывания наказания с лишением свободы в чужое государство кроме государств Евросоюза", – приводит РИА Новости слова Ржепки.

Утром в пятницу радио Sputnik сообщило, что Министерство иностранных дел Чехии отказалось удовлетворить просьбу главы Минобороны России Сергея Шойгу о передаче памятника советскому маршалу Ивану Коневу, ранее демонтированного в Праге.