Чехия отказала Шойгу в передаче памятника Коневу

Алексей Вольцев

Демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу останется в Праге, заявили в МИД Чехии в ответ на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать его Москве. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве добавили, что муниципальные власти намерены разместить монумент в Музее ХХ века, который откроется в столице республики.

«Перенос памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который 3 апреля был демонтирован муниципальными властями района Прага-6, не является нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией. Памятник является собственностью района Прага-6», — заявили в МИД.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, глава района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что Россия использует «тактику запугивания» по отношению к чешским чиновникам, ответственным за снос в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. Это был комментарий на выступление министра обороны России Сергея Шойгу, призвавшего привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Глава Минобороны РФ при этом направил властям Чехии письмо, в котором просил отдать памятник, а также сообщил, что Москва готова оплатить все связанные с этим расходы.

Напомним, памятник был демонтирован 3 апреля.