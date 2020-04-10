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Чехия отказала Шойгу в передаче памятника Коневу

Чехия отказала Шойгу в передаче памятника Коневу

Демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу останется в Праге, заявили в МИД Чехии в ответ на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать его Москве. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве добавили, что муниципальные власти намерены разместить монумент в Музее ХХ века, который откроется в столице республики.

«Перенос памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который 3 апреля был демонтирован муниципальными властями района Прага-6, не является нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией. Памятник является собственностью района Прага-6», — заявили в МИД.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, глава района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что Россия использует «тактику запугивания» по отношению к чешским чиновникам, ответственным за снос в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. Это был комментарий на выступление министра обороны России Сергея Шойгу, призвавшего привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Глава Минобороны РФ при этом направил властям Чехии письмо, в котором просил отдать памятник, а также сообщил, что Москва готова оплатить все связанные с этим расходы.

Напомним, памятник был демонтирован 3 апреля.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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