Чехия отказалась передать России снесенный памятник маршалу Коневу

Вадим Карасев

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который ранее демонтировали в Праге, передает газета "Известия".

"Перенос памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который 3 апреля был демонтирован муниципальными властями района Прага-6, не является нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией. Памятник является собственностью района Прага-6", - заявили в МИД.

Как указали дипломаты, муниципальные власти намерены разместить монумент в Музее ХХ века, который откроется в столице республики.

Монумент, установленный на площади Интербригады в районе Прага-6, сняли с постамента 3 апреля. По словам пресс-секретаря районной администрации Онджея Шрамека, скульптура будет размещена на территории одной из коммерческих фирм, которая специализируется на хранении исторических памятников. Позже она отправится один из частных музеев Чехии. На месте монумента будет установлен памятник освобождению Праги в 1945 году, но пока неизвестно, как именно он будет выглядеть.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, освободили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.

