Что будет с малым бизнесом после карантина: мнение экспертов

Анастасия Иванова

Стремительное распространение коронавируса заставило людей отказаться от приобретения ряда услуг, что повлияло на экономическую ситуацию в стране. Предприниматели опасаются за свой бизнес, ведь неизвестно, как скоро все вернется в прежнее русло.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане. В конце января власти решили закрыть целый город на карантин и только 8 апреля жители смогли свободно выйти на улицы. Россия же объявила о месячном режиме самоизоляции, однако никто не знает, сколько на самом деле будет свирепствовать эпидемия.

Многие понимают, что оставаться дома — единственное правильное решение во избежание распространения COVID-19. Однако оно негативно отразилось на финансовом состоянии граждан. Предприниматели теряют клиентов, а рядовые сотрудники — рабочие места. Профессор Российской экономической школы Наталья Волочкова и руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов ответили на самые актуальные вопросы россиян.

Продление нерабочих дней — причина кризиса?

Наталья Волочкова: Даже если бы не было решения государства о самоизоляции, бизнесы, в которых невозможно обеспечить безопасное расстояние между клиентами, в любом случае бы пострадали. Люди и сами избегают ситуаций, в которых могут подвергнуться высокому риску заражения, что уже приводит к падению спроса. Конечно, нерабочий месяц добавляет стресса, но пандемия — непредсказуемая ситуация. Ничего с этим объективно сделать нельзя.





Василий Колташев: Карантин сейчас провоцирует кризис, являясь своего рода прививкой для потребителей и предпринимателей. Он ускоряет прохождение стадии обвала экономики, минимизирует потери, одновременно меняет мышление людей. Представьте себе, что процесс спада, сокращения продаж, убытков растянулся бы на многие месяцы, причем не было бы понятно, что наступает какой-то негативный поворот. Казалось бы, что еще можно вырулить, а на самом деле кризис только бы углублялся. Сейчас малый бизнес получил шок, но в режиме карантина. Это время, когда нужно изменить подход к ведению дела, понять, что сейчас не надо хватать кредиты, стоит вести себя рационально, постараться не потерять клиентов, попросту уцелеть.

Как все-таки сохранить бизнес?

Наталья Волочкова: В первую очередь, следует максимально сократить издержки. Есть бизнесы, которые могут полностью или частично уйти в онлайн. Например, мы видим, что закрылись рестораны, но остался спрос на готовую еду, так что можно работать через доставку. Тут многое зависит от креативности и желания бизнесмена. Однако есть и такие бизнесы, которым приспособиться к текущей ситуации невозможно и они пострадают в полном масштабе. Ситуация экстремальная, но если вы не переживете этот кризис — это не обязательно значит, что вы плохой предприниматель или у вас плохой бизнес, просто такой стресс-тест невозможно предугадать и на него заложиться.





Василий Колташев: Общаясь с молодыми людьми, я иногда слышу жалобы: «Вот хочется начать свой бизнес, но все уже занято, и ничего не получится». А вот мой коллега с Урала рассказал мне о женщине, которая занялась пошивом масок из-за наплыва покупателей. Поэтому единственный вариант для бизнеса — шить маски. Все что касается торговли одеждой, канцелярскими товарами и тому подобным — будет простаивать. Необходимо оптимизировать свои расходы и ждать окончания карантина — никак иначе.

Откуда взять деньги, если самоизоляция объявлена с сохранением оплаты труда?

Наталья Волочкова: Это большой вопрос к правительству. Малому бизнесу нужно сократить издержки, в том числе через минимизацию фонда оплаты труда, который еще и облагается высоким налогом. В этой ситуации, конечно, такое решение правительства не помогает бизнесу выжить, а только усугубляет ситуацию. Нужна гибкость. Можно уволить сотрудников, которых потом будет легко нанять обратно, и оставить только тех, кто важен для ведения бизнеса, с сокращением выплат. Невозможно, имея нулевой доход, еще и в полном объеме сохранять зарплату сотрудникам. Поэтому решение правительства, по моему мнению, требует переосмысления. Государству следует взять на себя заботу о тех людях, которые остались без работы.

Что делать рядовым сотрудникам?

Василий Колташев: Сейчас людям, которые работают не в своем городе и вынуждены снимать жилье, стоит резко сократить расходы. Например, переехать в жилье поменьше или пересидеть у родственников. Сейчас дан сигнал для минимизации расходов и рационализации поведения потребителям. Многие видят только минусы в карантине, мол, он нас разоряет. Однако он только сжимает время, концентрирует все потери на этом месяце. Когда режим будет отменен, спрос, надеюсь, не будет сильно угнетенным и частично сгладит эту ситуацию. Карантин вообще у нас введен в условиях, когда, по сути, должен завершиться обвал экономики. За обвалом последует депрессия, и из карантина мы выйдем в депрессивную экономику. Но количество выживших будет больше.

А что если самоизоляция продлится больше месяца?

Наталья Волочкова: Я думаю, и опыт других стран это подтверждает, что она будет продлена. Другое дело, что это не должно быть на тех же условиях, как сейчас, то есть с сохранением оплаты труда. Государство должно обеспечить помощь и компаниям, и людям, чтобы они смогли дожить до окончания кризиса.

Как предприниматели могут помочь друг другу?

Наталья Волочкова: Нужны сигналы о том, что даже в этих тяжелых условиях есть возможность переориентировать или модернизировать бизнес. Важно, чтобы арендодатели и арендаторы договаривались о новых условиях сотрудничества, что для малого и среднего бизнеса крайне важно. Арендодатель понимает, если он не снизит оплату, то клиент просто уйдет. Сейчас он это помещение никому сдать не сможет. Об этом нужно говорить и понимать, что это нормальная практика. Все находятся в зоне риска — кто-то в меньшей, а кто-то в большей степени. И те, кто страдает в меньшей степени, может помочь остальным.

Василий Колташев: Необходимо искать способы рационализации расходов и вообще рационального поведения. Например, обмен ресурсами может избавить предприятия от необходимости тратить деньги, обеспечить им такого рода кооперацию, уменьшение издержек.

Ксения Собчак предложила «выделить из резервов 100 миллиардов долларов и срочно раздать: пенсионерам, студентам, матерям, детям, безработным, самозанятым. Отменить все налоги на год. Банкам компенсировать проценты по всем кредитам на год». Это правильное решение?

Наталья Волочкова: Я понимаю ее озабоченность тем, что необходимы какие-то меры поддержки, в этом смысле я с ней согласна. Государство должно обеспечить определенную экономическую безопасность граждан в очень непростых условиях. Но необходимо точно понимать, чего мы хотим добиться этой поддержкой. Если давать кредиты на заработную плату под нулевую ставку, то это приведет только к распространению проблем на банковский сектор, даже когда экономика начнет восстанавливаться. Очевидно, что мало кто захочет взять такой кредит, ведь неизвестно, как долго придется платить сотрудникам — два месяца или полгода. Тут дело даже не в окончании карантина, а в том, когда вернется потребительский спрос. Люди, например, будут осторожно относиться к поездкам некоторое время даже после окончания карантина.





Василий Колташев: Раздавать деньги компаниями или населению — не совсем правильно. Фирмы должны получить заказы, а люди должны получить зарплаты. Нужно, чтобы люди взамен денен что-то делали. Они должны вовлекаться в программы: в строительство, например.

Что будет после окончания режима самоизоляции?

Наталья Волочкова: Давать прогнозы в абсолютно непонятной ситуации — дело неблагодарное. Здесь вопрос не к экономистам, а к вирусологам, которые лучше понимают, когда может закончиться пандемия. От того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, зависит и экономика. Выжить смогут те, кто законсервировался и может пережить некоторое время. Кому-то же придется начинать с нуля.

Василий Колташев: Те, кто думает, что по окончанию карантина все закончится, заблуждаются. Мы просто войдем в изменившуюся из-за обвала рынка экономическую реальность. Бизнесу не нужно делать попытки разрастись, захватывать новые сферы, а действовать очень осторожно. Если у вас, конечно, нет каких-то революционных идей как, например, шить маски. Нужно постараться уцелеть, избегать кредитов. Судя по тому, что у нас объявлены полугодичные каникулы по кредитам, правительство и президент оценивают, что депрессия продлится не менее полугода.

Фото: Legion-Media