Что смотреть онлайн 10 апреля. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

. День космонавтики – послезавтра, но в планетарии и детской библиотеке уже начали активно к нему готовиться. Геликон-опера отмечает онлайн свое 30-летие, в концертном зале "Зарядье" в прямом эфире танцует Сергей Полунин, в Большом – "Щелкунчик", а сценическую мистерию Рихарда Вагнера "Парсифаль" можно увидеть аж на трех зарубежных площадках. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (10 апр) до 1:30 (11 апр) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись оперы Рихарада Вагнера "Парсифаль" Рихарда Вагнера". Постановка Франсуа Жирара, дирижер Даниэле Гатти. В ролях: Петер Маттеи, Рене Папе, Йонас Кауфман и Катарина Далайман.

начнется с космического утра с Кузей, который мечтает стать космонавтом. Далее в программе онлайн-трансляция шоу "WOW!HOW?", оригами-марафон, лекции, космозаниматика и интервью с настоящим космонавтом.

В 12:00 в проекте "Большие гастроли-онлайн" смотрите спектакль "Приключения Ашота-бедняка" Бурятского театра кукол по мотивам армянской народной сказки.

День

В 13:00 на сайте Берлинской оперы - тоже "Парсифаль" Рихарда Вагнера, как и в Метрополитен. На этот раз постановка Дмитрия Чернякова, режиссер Даниэль Баренбойм. В ролях: Андреас Шагер, Аня Кампе, Вольфганг Кох, Рене Рапе и Томас Томассон.

В 14:00 любителей классической музыки порадует дневным концертом Московская филармония. В онлайн-программе Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева представит фрагменты опер Римского-Корсакова. Ведущий Артем Варгафтик.

В 16:00 в Планетарии состоится онлайн-лекция "Прилунились". В первой ее части пойдет речь о фильме "Обитаемая Луна" и том, как побывать на виртуальной Лунной станции с помощью мобильного телефона, а во второй расскажут о том, как добраться до Луны, когда это можно будет сделать и что нужно для того, чтобы построить там базу. Спикеры: режиссер фильма Тамара Столбова, руководитель VR-проекта "Лунная станция", заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и популяризатор космонавтики, блогер и автор проекта "Открытый космос" Виталий Егоров.