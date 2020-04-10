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Делать или нет? Быстрое гадание, чтобы определиться

Делать или нет? Быстрое гадание, чтобы определиться

Жизнь — долгий и извилистый путь, на котором каждый день приходится принимать решения, делать выбор. Есть проверенный способ развеять сомнения и получить точный ответ. Для этого стоит воспользоваться быстрым гаданием.

Узнать, как поступить в той или иной ситуации, а также принять верное решение поможет быстрое гадание. Для этого необходимо подключить интуицию и сосредоточиться на интересующем вопросе. Главное условие гадания заключается в том, что любой вопрос должен подразумевать конкретный ответ — «да» или «нет». От этого напрямую зависит правдивость и точность результата.


Гадание «делать или нет»

Для гадания потребуется игральная колода из 36 карт. Лучше всего, если она будет новая. Оставшись в одиночестве, колоду нужно хорошо перетасовать, а затем задать прямой вопрос, подразумевающий однозначный ответ «да» или «нет».

Снимите три первые карты и положите их на стол рубашкой вверх. Затем случайным образом достаньте из колоды еще три карты и также положите их рубашкой вверх. Переверните и внимательно изучите карты. Прежде всего обратите внимание на карты, которые вы сняли первыми.

Символы на картах в этом гадании не имеют никакого значения. Для нас важен только цвет масти: черная — «нет», красная — «да».


Изучаем первую тройку. Если все карты одной масти — определенно «да» или «нет», любые другие комбинации — «возможно», ближе в ту сторону, какой масти больше. Например, 2 красные карты из трех — «скорее да, чем нет». В таком случае решение вопроса зависит от прилагаемых усилий и сложившихся жизненных обстоятельств.

Изучаем вторую тройку. Она закрепляющая и уступает по силе предсказания первой. Отлично, если оба расклада совпадают по цвету. Тогда это 99% вероятность четкого «да» или «нет». Все остальные комбинации трактуются по аналогии с первой тройкой.

Более подробную информацию можно получить, если трактовать каждую отдельную карту. Для это вы можете воспользоваться классическими гаданиями на игральных картах, которые советуют эксперты сайта dailyhoro.ru.

Гадание, чтобы определиться с выбором

Способ первый. Проснувшись утром, нужно задать интересующий вопрос и попросить Вселенную послать Знак. В течение дня важно обращать внимание на совпадения, случайности, цифры и различные символы. Не исключено, что реклама на телевизоре, попавшаяся на глаза три раза за день, несет в себе ответ на вопрос. Замеченная подсказка может рассказать многое. Важно понять, что Вселенная пытается сказать, и истолковать знак, пользуясь своими предчувствиями и пониманием своей личной ситуации. Старайтесь мыслить широко и уходить в сознании от стереотипов, чтобы подсказка свыше поведала как можно больше.

Способ второй. Широко известно, что самый лучший способ проверить, нужно что-то делать или нет, — это подкинуть монетку, загадав «орла» или «решку». Обычно за то время, пока монетка летит, к нам уже приходит истинный ответ на волнующий вопрос.

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По материалам: dailyhoro.ru

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