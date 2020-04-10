Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"

Влада Некрасова

. Российский певец Дима Билан представил в Сети лирическую композицию "Химия". Текст и музыку написала Ирина Дубцова.

"Знаю, что вы очень ждали эту песню! Слушаем и наслаждаемся", — написал исполнитель в инстаграме.

Дима Билан рассказывает о девушке, которая для него многое значит. Ради нее он готов практически на все: измениться и даже пожертвовать карьерой.

"Ты мои стихи, ты стихия, ты химия.

Да, я все свои хиты

На твое имя выменял", — поет Билан.

"Давно ждала чего-то подобного", "Очень нежная композиция. Прям обволакивает, когда слушаешь", "Цепляет за душу", — поделились впечатлениями пользователи.

Песню можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.