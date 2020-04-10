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Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"

Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"
. Российский певец Дима Билан представил в Сети лирическую композицию "Химия". Текст и музыку написала Ирина Дубцова.

"Знаю, что вы очень ждали эту песню! Слушаем и наслаждаемся", — написал исполнитель в инстаграме.


Дима Билан рассказывает о девушке, которая для него многое значит. Ради нее он готов практически на все: измениться и даже пожертвовать карьерой.


"Ты мои стихи, ты стихия, ты химия.
Да, я все свои хиты
На твое имя выменял", — поет Билан.

"Давно ждала чего-то подобного", "Очень нежная композиция. Прям обволакивает, когда слушаешь", "Цепляет за душу", — поделились впечатлениями пользователи.

Песню можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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