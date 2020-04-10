Для застрявших за границей россиян могут выделить еще денег — Мишустин

Влада Некрасова

Для оказания материальной помощи гражданам России, которые из-за ситуации с коронавирусом застряли за границей, могут быть выделены дополнительные деньги. Этого на совещании в правительстве РФ не исключил премьер Михаил Мишустин.

«На время, пока гражданин остаётся за границей, ему будет выплачиваться помощь. Правительство приняло соответствующее решение — на эти цели выделено полмиллиарда рублей. Надо будет — больше средств будет выделено. Люди уже начали получать первые выплаты. Министерство иностранных дел активно работает над этим», — сказал он.

По словам Мишустина, в первую очередь Россия будет вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь и инфраструктуру. Поэтому приоритет отдаётся тем, кто уехал из России в 2020 году.

«Чтобы охватить всех желающих вернуться, я поручил оперативно запустить на Едином портале государственных услуг согласованную со всеми ведомствами специальную электронную форму, где человек может оперативно предоставить о себе все необходимые сведения. Такой инструмент был создан и запущен с ноля часов 4 апреля. На сегодняшнее утро заполнено более 35 тыс. форм. С учётом того, что одна форма представляется на одну семью, людей гораздо больше. После проверки планируются авиарейсы. Оперативным штабом утверждён план-график таких вылетов на ближайшую неделю. Рейсы уже выполняются», — отметил Михаил Мишустин.

По данным ТАСС, выплаты от правительства уже получили около четырех тысяч россиян, оставшихся за рубежом. В соответствии с постановлением правительства от 3 апреля на денежную поддержку в размере 2,4 тысячи рублей на человека могут претендовать граждане, имеющие обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая. На ребенка в возрасте до 14 лет предусматриваются выплаты в размере 1,6 тысячи рублей в день.