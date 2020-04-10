Добавил сам. Песков уточнил автора слов про "печенегов и половцев"

Влада Некрасова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в свое выступление на совещании с главами регионов слова о печенегах и половцах.

Совещание состоялось с участием президента и губернаторов накануне. Путин обратился к гражданам и заверил, что Россия справится с новой "коронавирусной заразой", как справлялась в свое время с набегами печенегов и половцев.

Песков, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что слова в речь обращения добавил сам президента.

РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент России уверен в победе над коронавирусом.