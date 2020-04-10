Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей Земли

Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей ЗемлиАлександр МясниковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире «СоловьевLive» на YouTube предсказал появление коронавируса у более чем половины жителей Земли.

Мясников подчеркнул, что инфекция не потеряет своего значения до того момента, пока ее не перенесет 60 процентов населения планеты. По его словам, ограничительные меры вводятся как раз для того, чтобы не допустить взрывного роста распространения болезни и увеличения уровня смертности.

Кроме того, врач сказал, что не видит опасности в том, что человек в одиночестве будет выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но ситуация становится серьезнее, когда люди собираются компаниями даже по два-три человека. Он предположил, что карантин в России не станут продлевать после 1 мая, потому что его последствия могут стать более разрушительными, чем последствия самого вируса.

4 апреля доктор Мясников признал, что ошибся с прогнозом о коронавирусе. «Был уверен, что 90 процентов за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению я ошибся. Ошибся, кстати, не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с той или иной степенью опоздания», — заявил он, отметив, что все пошло по наихудшему сценарию.

В большинстве регионов России, в том числе Москве и Московской области, введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Выходить из дома запрещено без уважительной причины. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Битва платьев: Ким Кардашьян против Кортни Кардашьян
Битва платьев: Ким Кардашьян против Кортни Кардашьян
Эксперты рассказали о рассылке фишинговых писем о коронавирусе
Эксперты рассказали о рассылке фишинговых писем о коронавирусе
Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях Донбасса
Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях
Актер, сыгравший Люциуса Малфоя, рассказал, что стало с его героем
Актер, сыгравший Люциуса Малфоя, рассказал, что стало с его героем
Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей Земли
Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей
Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларов
Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларов
Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям
Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Главврач Коммунарки: сейчас большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
Главврач Коммунарки: сейчас большинство случаев пневмонии вызвано
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Страстная неделя в 2020 году по дням: что можно и что нельзя делать перед Пасхой
Страстная неделя в 2020 году по дням: что можно и что нельзя делать
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»
Мясников предсказал пандемию нового коронавируса за месяц до его появления