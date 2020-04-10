Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей Земли

Вадим Карасев

Александр МясниковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире «СоловьевLive» на YouTube предсказал появление коронавируса у более чем половины жителей Земли.

Мясников подчеркнул, что инфекция не потеряет своего значения до того момента, пока ее не перенесет 60 процентов населения планеты. По его словам, ограничительные меры вводятся как раз для того, чтобы не допустить взрывного роста распространения болезни и увеличения уровня смертности.

Кроме того, врач сказал, что не видит опасности в том, что человек в одиночестве будет выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но ситуация становится серьезнее, когда люди собираются компаниями даже по два-три человека. Он предположил, что карантин в России не станут продлевать после 1 мая, потому что его последствия могут стать более разрушительными, чем последствия самого вируса.

4 апреля доктор Мясников признал, что ошибся с прогнозом о коронавирусе. «Был уверен, что 90 процентов за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению я ошибся. Ошибся, кстати, не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с той или иной степенью опоздания», — заявил он, отметив, что все пошло по наихудшему сценарию.

В большинстве регионов России, в том числе Москве и Московской области, введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Выходить из дома запрещено без уважительной причины. По последним данным, число зараженных коронавирусом в стране превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; 89 тысяч скончались, более 330 тысяч излечились.