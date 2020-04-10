Донал Глисон сожалеет о смерти своего персонажа в "Звездных войнах"
"Было бы неплохо задержаться в картине немного дольше. Хотелось бы увидеть, как еще будет разворачиваться вся шпионская линия. Но Джей Джей Абрамс, видимо, знает, что делает, я слышал вскрики в кинотеатре в момент смерти моего персонажа. Поэтому, думаю, он был прав", — прокомментировал Глисон.
Актер подчеркнул, что доволен, каким получился фильм в итоге и уточнил, что не расстроился, когда его должность высокопоставленного офицера, который служит Кайло Рену, занял Ричард Грант (генерал Прайд).
"Я был его поклонником очень долгое время", — признался актер.
Девятый эпизод "Звездных войн" вышел в декабре 2019 года. Он завершает сагу о семье Скайуокеров.