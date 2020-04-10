Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»

Анастасия Иванова

Егор Крид - 58 (альбом 2020) включает в себя семь треков, некоторые из которых поклонникам творчества исполнителя уже хорошо знакомы. К примеру, совместная работа с дуэтом HammAli & Navai под названием «Мне все Монро» появилась на музыкальных площадках еще в феврале этого года. Вслед за ней подогревать интерес публики к грядущей премьере был направлен трек «Барби», созданный в дуэте с еще одним известным исполнителем российского рэп-сообщества DAVA.После выхода этих двух композиций фанатам Егора Крида оставалось только ждать выхода полной версии, что и свершилось этой ночью. При этом российский рэпер решил не скромничать и на своей странице в Instagram назвал свой альбом сборником из семи хитов. А заодно попросил у подписчиков помощи в раскрутке собственного детища на музыкальных площадках.Стоит заметить, что Еггор Крид действительно знал, чем заинтересовать любителей музыки. Ведь помимо трех сольных композиций под названием «58», «Девочка с картинки» и «Хуракан», в альбом вошли и несколько занимательных совместных работ. Например, один из треков под названием «Веселая песня» был записан совместно с популярным сегодня рэпером и видеоблогером Morgenshtern, что определенно привлечет еще больший интерес публики к новому альбому Егора Крида.Но, наверное, самым интересным для фанатов рэпера станет совсем другой трек – Mr. & Mrs. Smith. Ведь эту песню Егор Крид исполнил вместе с Анной Шурочкиной, более известной под сценическим псевдонимом Nyusha.Как известно, Крид и Нюша некоторое время состояли в отношениях, но позже внезапно расстались, так и не назвав причины разрыва. Это породило множество слухов в фанатской среде. Новый же совместный трек Mr. & Mrs. Smith может вновь подогреть интерес фанатов к забытой уже истории, а заодно и поднимет популярность к новому альбому.Так или иначе многие фаны уже нахваливают новые работы Егора Крида. А это значит, что у российского рэп-исполнителя есть все шансы вновь взобраться на вершины чартов и получить дополнительный стимул для написания новых треков.