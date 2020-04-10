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Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»

Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»

Прекращение сотрудничества Егора Крида с лейблом Black Star абсолютно не повлияло на карьеру популярного рэп-исполнителя. В ночь с 9 на 10 апреля Крид анонсировал выход нового альбома. Новое собрание композиций под названием «58» имеет все шансы надолго остаться на вершинах российских музыкальных топов, ведь рэпер подготовил для своих поклонников несколько интересных сюрпризов.
 
Егор Крид - 58 (альбом 2020) включает в себя семь треков, некоторые из которых поклонникам творчества исполнителя уже хорошо знакомы. К примеру, совместная работа с дуэтом HammAli & Navai под названием «Мне все Монро» появилась на музыкальных площадках еще в феврале этого года. Вслед за ней подогревать интерес публики к грядущей премьере был направлен трек «Барби», созданный в дуэте с еще одним известным исполнителем российского рэп-сообщества DAVA. 
 
После выхода этих двух композиций фанатам Егора Крида оставалось только ждать выхода полной версии, что и свершилось этой ночью. При этом российский рэпер решил не скромничать и на своей странице в Instagram назвал свой альбом сборником из семи хитов. А заодно попросил у подписчиков помощи в раскрутке собственного детища на музыкальных площадках.
 
Стоит заметить, что Еггор Крид действительно знал, чем заинтересовать любителей музыки. Ведь помимо трех сольных композиций под названием «58», «Девочка с картинки» и «Хуракан», в альбом вошли и несколько занимательных совместных работ. Например, один из треков под названием «Веселая песня» был записан совместно с популярным сегодня рэпером и видеоблогером Morgenshtern, что определенно привлечет еще больший интерес публики к новому альбому Егора Крида.
 
Но, наверное, самым интересным для фанатов рэпера станет совсем другой трек – Mr. & Mrs. Smith. Ведь эту песню Егор Крид исполнил вместе с Анной Шурочкиной, более известной под сценическим псевдонимом Nyusha. 
 
Как известно, Крид и Нюша некоторое время состояли в отношениях, но позже внезапно расстались, так и не назвав причины разрыва. Это породило множество слухов в фанатской среде. Новый же совместный трек Mr. & Mrs. Smith может вновь подогреть интерес фанатов к забытой уже истории, а заодно и поднимет популярность к новому альбому.
 
Так или иначе многие фаны уже нахваливают новые работы Егора Крида. А это значит, что у российского рэп-исполнителя есть все шансы вновь взобраться на вершины чартов и получить дополнительный стимул для написания новых треков.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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