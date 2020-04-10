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ЕР: обращение в ветклинику не является нарушением режима самоизоляции

ЕР: обращение в ветклинику не является нарушением режима самоизоляции
Обращение в ветеринарную клинику не является нарушением режима самоизоляции, ветклиники должны продолжить работу в период пандемии коронавируса, заявил координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ветеринарные клиники относятся к организациям, осуществляющим непрерывную деятельность, отметил Бурматов, слова которого приводит пресс-служба ЕР. Ветклиники должны продолжить свою работу, а в случае экстренной необходимости можно вызвать врача-ветеринара на дом, подчеркнул он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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