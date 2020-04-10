Европа согласовала план по спасению экономики

Вадим Карасев

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Европейской экономике помогут 540 миллиардами евро. Об этом сказано в заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену, передает ТАСС.

Соответствующий план по спасению экономики Европы в условиях пандемии коронавируса согласовала Еврогруппа в четверг, 9 апреля. План будет запущен в течение двух недель.

Сентену пояснил, что в рамках этого плана 100 миллиардов будут выделены на поддержку занятости, 200 миллиардов евро — на поддержку бизнеса и еще 240 миллиардов евро — на защиту от дефолтов отдельных стран Евросоюза.

8 апреля сообщалось о провале переговоров о пакете мер на 500 миллиардов евро для спасения экономики в условиях пандемии коронавируса. Тогда Сентену подчеркнул, что, по его личному мнению, ЕС нужна подушка безопасности, которая бы защищала работников, бизнес и европейские экономики.

В конце марта аналитики Bloomberg пришли к выводу, что Еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. Так, индекс деловой активности (PMI) в Европе упал до минимума с 1998 года и установил антирекорд в истории наблюдений на фоне эпидемии коронавируса.