Главврач Коммунарки: сейчас большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Подавляющее большинство случаев заболевания пневмонией сегодня вызвано новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко, комментируя принятое клиническим комитетом Москвы решение объединить стационары для пациентов с обычной и коронавирусной пневмонией.

"Вчера в формате ZOOM-конференции провели первое заседание клинического комитета и приняли решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней", - написал врач в своем Facebook.

По его словам, "ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов "диктуют необходимость основываться на оценке клинической картины в сочетании с данными КТ (компьютерной томографии), и при характерных изменениях - трактовать внебольничную пневмонию как Covid".

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай заражения в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.