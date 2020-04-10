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Google отказался от популярного сервиса Zoom из-за опасности для пользователей

Google отказался от популярного сервиса Zoom из-за опасности для пользователейФото: Globallookpress.com

Корпорация Google запретила своим сотрудниками пользоваться приложением для видеозвонков и конференций Zoom, ставшим популярным в период глобального карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает The Independent.

Компания отказалась от использования приложения на рабочих компьютерах после того, как выяснилось, что Zoom может быть опасен: в Google обеспокоены новостями о наличии в Zoom уязвимостей, из-за которых приватные разговоры могут оказаться в распоряжении мошенников или попасть в сеть. Несмотря на запрет устанавливать приложение, работники интернет-гиганта смогут продолжить пользоваться мобильной и браузерной версией сервиса.

4 апреля на видеохостинках YouTube и Vimeo появились записи тысяч разговоров, проведенных в Zoom. В сеть попали беседы как личные, так и корпоративные, причем рабочие конференции, в частности, включали в себя финансовую отчетность бизнесов. Кроме того, были слиты видеозаписи занятий в начальной школе, раскрывшие лица, голоса и личные данные детей, звонки врачам с использованием телемедицинских технологий, в которых были указаны имена и номера телефонов пациентов.

Специалисты предупреждали, что Zoom может быть опасным. В частности, в клиенте для Windows была обнаружена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли похищать данные пользователей. По данным CBS, многие пользователи Zoom стали жертвами вторжения посторонних в их приватные конференции. При этом люди, врывавшиеся в чужие чаты, оскорбляли их участников, использовали нецензурную брань и демонстрировали изображения порнографического характера.

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По материалам: lenta.ru

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