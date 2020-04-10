Хованская призвала пошагово объяснить москвичам условия пропускного режима

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Московские власти должны пошагово рассказать об условиях пропускного режима, считает председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от избирательного округа №194 города Москвы Галина Хованская.

«Пока мне неясно, как эти три этапа будут реализовываться. (…) Если надо ехать на медицинскую процедуру в другую часть города, то что я должна сделать? А если хочу пойти в продуктовый магазин? Процедура должна быть чётко и пошагово проговорена, чтобы любой житель Москвы, независимо от уровня образования, мог понять, как он должен себя вести», — сказала Хованская «Парламентской газете».

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил вечером 10 апреля, что со следующей недели в столице будет постепенно вводиться пропускной режим. Сначала будут введены пропуска для поездок на работу, затем — для поездок в других целях, на третьем этапе, если он понадобится, — для передвижений внутри района. Сообщалось, что сроки каждого этапа и правила получения пропусков будут объявлены позже.