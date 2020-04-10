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Игорь Бабушкин рассказал о соцподдержке и дальнейших мерах в Астраханской области

Игорь Бабушкин рассказал о соцподдержке и дальнейших мерах в Астраханской области

В четверг, 9 апреля, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совещание в режиме видеоконференции.

В совещании принимали участие члены областного правительства и руководители муниципальных органов.

В ходе совещания обсуждались вопросы о ситуации с коронавирусом в регионе, о дальнейших мерах по противодействию распространения опасной инфекции, о мерах соцподдержки астраханцам и бизнесу, и, волнующий многих астраханцев, вопрос о разрешении рыбалки.

Игорь Бабушкин сказал, что согласно последних данным, в области 12 условно подтвержденных случаев и 21 подтвержденный случай заражения коронавирусом.
Все заболевшие находятся под наблюдением медиков.

Он отметил, что исходя из этого, становится понятно, откуда исходит угроза и то, что сейчас меры, предпринимаемые в регионе, полностью обоснованы. Кроме того, по мнению Игоря Бабушкина, пик заболеваний еще не пройден, и вспышки можно ожидать в любой момент.

Далее Игорь Бабушкин рассказал о том, что в области делается для улучшения в сфере медицины, социальной поддержки людям, помощи бизнесу. Он затронул и другие вопросы, которые очень волнуют жителей области.




наращивается количество тестирований;



продолжается подготовка коронавирусного отделения в Александро-Мариинской больнице;



областная инфекционная больница совсем скоро начнет принимать пациентов с сезонными заболеваниями (клещевым и комаринными лихорадками);



в максимально сжатые сроки проведут модернизацию кадров в мариинской больнице.





семьи с детьми получат выплаты;



начали дистанционно ставить на учет по безработице (людям, ставшим на учет, будет выплачиваться пособие в размере 12 тысяч рублей);



временно приостановлено отключение от коммунальных услуг из-за задолженностей;



льготы будут продлеваться автоматически;



долговые обязательства следует реструктуризировать;





В завершение своего выступления Игорь Бабушкин обратился к коллегам из областного правительства и муниципальных образований.

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По материалам: u-f.ru

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