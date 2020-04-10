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Игорь Бабушкин рассказал, почему не разрешает рыбачить в Астраханской области

Игорь Бабушкин рассказал, почему не разрешает рыбачить в Астраханской области

Рыбаков Астраханской области не радует то, что в регионе введен запрет на рыбалку. Многие даже просили губернатора, чтобы он сделал послабление и разрешил рыбачить хотя бы местным жителям.

Но, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин остается непреклонным в этом вопросе. Свою позицию он объяснил на совещании с главами муниципалитетов, пишет Каспий Инфо.

Глава Астраханской области считает, что если сегодня сделать послабление на рыбалку для местных, то завтра в регион хлынут желающие порыбачить из других регионов.

И ведь никто не может дать гарантии, что приезжие в феврале или марте не побывали на курортах во Франции или Италии.

И кроме того, мы живем в правовом государстве и вводить запреты по прописке, то есть, для жителей других регионов, неприемлемо.

Но, при этом губернатор пообещал, что как только будут положительные результаты ограничительного режима и станет ясно, что ситуацию удается держать под контролем, то можно будет говорить о послаблении мер.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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