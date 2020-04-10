Иосиф Пригожин: «Если из-за коронавируса мы не разойдемся с Валерией – это будет большое счастье»

Анастасия Иванова

Звездная пара вместе уже 17 лет. Но даже проверенные отношения, по словам продюсера, не способны выдержать испытание самоизоляцией. Сегодня между влюбленными все чаще возникают конфликты. И супруг артистки даже опасается, что семейной идиллии может прийти конец.

Валерия не раз признавалась, что счастлива с Иосифом Пригожиным. Продюсер, в отличие от прошлого супруга-тирана, окружает ее заботой и защищает от любых нападок злопыхателей. Правда, находясь в одном пространстве 24 часа в сутки, влюбленные вынуждены открывать друг в друге новые качества, и не все из них приходятся им по душе.

«Сейчас, когда я дома, Валерия вынуждена слушать все мои телефонные разговоры и все время пытается вставить свои пять копеек, которые мешают. А если я на эмоциях говорю: «Пожалуйста, Лера!», она отвечает: «Вот таким тебя должны люди увидеть! Какой ты злой!»… На этом фоне возникает конфликт. Если из-за коронавируса мы не разойдемся — это будет большое счастье», — делился он в YouTube-шоу «Алена, блин!»





Впрочем, супруг артистки отмечает, что их ссоры никогда не перерастали в скандал на повышенных тонах. В самый критический момент супругам удается сохранять взаимоуважение. «Лера — это другая планета. Она не будет посылать или произносить любое другое грубое слово. Вот, поверьте, за все 17 лет я ни разу не слышал от нее даже букву из матерного лексикона. Ни от ее родителей, ни от родственников — никогда! У нас это табу, запрещено»

По словам Пригожина, Валерия в начале их сотрудничества даже потребовала от него отказаться от брани в ее присутствии по условиям контракта. «Это ее жизненная позиция, — делился продюсер. — Она сказала: «Мат разрушает ауру, все вокруг. Потому что в мате нет глубины мысли, люди прикрываются им, но это грязь». Я уважаю ее право. Бывает, она услышит от меня мат, когда я говорю по телефону, выбегает из комнаты и грозит кулаком. Мне нравится, когда она злится и иногда колотит. Но она может ударить, только если я с кем-то матом разговариваю. А если узнает, что я с женщиной так общаюсь — просто похоронит, сразу подаст на развод. Она очень интеллигентный человек».

Между супругами царит и абсолютное доверие. 51-летний Пригожин не обращает внимания на слухи о романе Валерии с Егором Кридом, которые появились после их дуэтного исполнения хита «Часики». А также отрицает, что стал новым продюсером молодого певца.

«Так получилось, что мы сначала подружились с его родителями. Они живут в Пензе и были на концерте у Леры. Затем познакомились с Егором. Мы просто дружим, у нас прекрасные отношения. У нас с ним нет никакого бизнеса. Я, безусловно, участвовал в его переговорах с Black Star, но это говорит о моем добром сердце. Интереса никакого не было, просто дружеский. На мой взгляд, история простая. Егор Крид не хотел уходить из Black Star, мне кажется, его немножко пережали, передавили. Егор, наверное, как и многие звезды, которые становятся большими артистами, хотел чего-то большего, а лейбл не хотел. Тут возник конфликт. Они отпустили его по дружбе и оставили у себя авторские права на все песни», — описал он ситуацию.

Фото: Legion-Media