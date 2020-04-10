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Истерика после разрыва и ревность – о чем еще Нюша и Егор Крид говорили в прямом эфире

Истерика после разрыва и ревность – о чем еще Нюша и Егор Крид говорили в прямом эфире
Егор Крид и Нюша недавно возобновили общение после болезненного расставания. Певец признался, что разрыв с бывшей возлюбленной стал для него ударом. Он еще долго не мог успокоиться и в итоге написал об этом опыте свою самую романтичную композицию.

Сейчас не все фанаты помнят, что Егор Крид и Нюша были парой. Тогда артистка уже находилась на пике популярности, а вот ее возлюбленный только мечтал о славе. Из-за разного положения в шоу-бизнесе у музыкантов постоянно возникали конфликты. Так, Егор признался, что очень ревновал Нюшу.

«Мы ссорились из-за того, что я был дико неуверенным и ревнивым. Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту. Это было так глупо. К тому же, тогда Нюша была вся в разъездах, у нее было мало свободного времени на меня. Извини меня за всю эту ревность», — подчеркнул артист.


В итоге влюбленным так и не удалось сохранить отношения. Нюша первой сообщила о желании расстаться, что стало для Егора потрясением. Именно в тот период он написал песню «Берегу», которую посвятил артистке.

«Для меня эти отношения были смыслом жизни. Это был очень больной опыт. Я песню «Берегу» записал после тех твоих ужасных слов. Я помню, как после нашего расставания я поехал к друзьям, рыдал часа два. Я сквозь слезы записывал эту песню», — подчеркнул музыкант.

После болезненного разрыва звезды еще долго не могли разговаривать друг с другом, но сейчас они наконец-то подружились. Результатом общения Егора и Нюши стала запись совместного трека под названием Mr. & Mrs. Smith. Эта композиция рассказывает о том, как влюбленные спустя годы видят свои отношения.

По словам Нюши, она очень рада, что со временем им удалось забыть про прежние конфликты. «Нет смысла держать обиды друг на друга. Для нас с Егором это серьезный жест. У всех есть бывшие, это нормально. Все переживают разные ситуации, про них сложно забыть. Это делает нас только сильнее. Эта песня посвящается всем бывшим», — уверена певица.

Напомним, что сейчас Нюша замужем за Игорем Сивовым. Влюбленные вместе воспитывают маленькую дочь, которую назвали Симбой. Певице даже пришлось сделать перерыв в карьере, чтобы побыть рядом с наследницей первые месяцы ее жизни. Однако сейчас звезда уже полностью вернулась к работе.

Поклонники похвалили Егора и Нюшу за то, что они сумели забыть про прежние проблемы и даже записали совместный трек. Сами же музыканты уверены, что композиция станет хитом, ведь они вложили всю душу в ее создание.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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