Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу

Вадим Карасев

Фото: Claudio Furlan / AP

Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду: из-за ситуации с коронавирусом многие теряют работу. Об этом сообщает The Guardian.

В разных городах страны, особенно бедных южных регионах, мафия доставляет людям товары первой необходимости. Люди, потерявшие работу, устраиваются на работу за «серую зарплату», чтобы свести концы с концами. Поскольку это оказывает влияние и на доходы мафиозных групп, они предпочитают помогать местным жителям, отмечает издание.

«Мафиозные боссы считают города своей вотчиной (...) Но они помогают людям, чтобы в первую очередь достичь своих интересов», — отмечает следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро Никола Граттери. По его словам, мафиози рассчитывают стать героями в глазах бедных людей. Однако после окончания карантина преступники призовут население отплатить «услугой за услугу»: например, проголосовать за своих политиков на выборах.

По последним данным, в Италии более 144,2 тысяч зараженных коронавирусом. 18,3 тысячи человек погибли, а 28,4 тысячи вылечились.