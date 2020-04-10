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Из-за коронавируса отменён турнир UFC 249

Из-за коронавируса отменён турнир UFC 249

Турнир UFC 249, запланированный на 18 апреля, отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил действующий президент Ultimate Fighting Championship Дэйн Уайт.

Турнир должен был состояться в Нью-Йорке, а главным его поединком организация назвала титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Известно, что Хабиб позже отказался от поединка в связи пандемией COVID-19 и был заменён Джастином Гейджи.

Ранее Ассоциация врачей у ринга призвала не проводить турнир по смешанным единоборствам. В Калифорнии все поединки отменены Атлетической комиссией штата до 31 мая.

Фергюсон и Гейджи, заменивший российского спортсмена, должны были провести бой за временный титул чемпиона в легком весе. Хабиб при этом сохранял чемпионский пояс.

ТАСС сообщает, что ранее говорилось о возможном переносе поединка и защите титула чемпиона против победителя главного боя на турнире UFC 249 осенью текущего года.

# Спорт / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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