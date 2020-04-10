Избавиться от доллара. ЕАЭС призвали к "серьезной дедолларизации"

Лидия Мартынова

Странам ЕАЭС нужно нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики объединения, увеличив формирование цен и расчетов в национальных валютах, цитирует премьера Белоруссии Сергея Румаса РИА Новости.





"Нужно быть готовыми к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях мы оставляли на потом. Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров", – заявил Румас по видеосвязи на заседании межправительственного совета ЕАЭС.

В середине января радио Sputnik сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал об уходе экономики страны от привязки к доллару.