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Избавиться от доллара. ЕАЭС призвали к "серьезной дедолларизации"

Избавиться от доллара. ЕАЭС призвали к "серьезной дедолларизации"
Странам ЕАЭС нужно нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики объединения, увеличив формирование цен и расчетов в национальных валютах, цитирует премьера Белоруссии Сергея Румаса РИА Новости.


"Нужно быть готовыми к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях мы оставляли на потом. Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров", – заявил Румас по видеосвязи на заседании межправительственного совета ЕАЭС.

В середине января радио Sputnik сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал об уходе экономики страны от привязки к доллару.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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