"Я подрезала глаза": Лолита призналась, что сделала пластику во время всеобщей самоизоляции

Вадим Карасев

56-летняя певица Лолита Милявская приняла участие в популярном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Звезда откровенно рассказала, как сделала пластическую операцию во время всеобщей самоизоляции.

"Я подрезала глаза! Это было запланировано. Веки растягиваются от грима, женщины знают. И когда веки растягиваются, нужно сделать пластическую операцию, чтобы визажистам было удобнее тебя красить", - рассказала певица.

Запланированная пластическая операция случайно наложилась на всеобщую изоляцию, во время которой многие звезды не выходили из дома, общаясь с поклонниками в прямых эфирах.

"Пока все коллеги выходили в "Инстаграм" в прямые эфиры, я сделала пластику, благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок. Правда, еще остался под глазом небольшой синяк" - отметила артистка.

Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о самой первой пластической операции, которую она сделала в своей жизни.

"Восемь лет назад я впервые легла на стол хирурга, но попросила врача об одной вещи – не менять мне разрез глаз, убирая отвисшее веко", – призналась певица.

Лолита Милявская рассказала Ивану Урганту о курьезном случае, произошедшем с нею на операционном столе. Исполнительница случайно схватила доктора за гениталии.

"Поскольку я курила, у меня плохие вены. И меня, как и всех, привязали к столу, чтобы сделать наркоз. А я боюсь любых видов уколов. От страха вены куда-то ушли, смогли найти только вену на ноге. Когда ее кольнули, моя рука была на уровне брюк врача. И я схватила его... Не отпустила, пока меня не взял наркоз. И последнее, что помню, брызги из его глаз. С тех пор он так близко к столу не подходит", - заявила певица.

Как писал NEWSTES, ранее Лолита рассказала, как впервые потрогала пенис.