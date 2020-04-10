Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Я подрезала глаза": Лолита призналась, что сделала пластику во время всеобщей самоизоляции

"Я подрезала глаза": Лолита призналась, что сделала пластику во время всеобщей самоизоляции

"Я подрезала глаза": Лолита призналась, что сделала пластику во время всеобщей самоизоляции

56-летняя певица Лолита Милявская приняла участие в популярном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Звезда откровенно рассказала, как сделала пластическую операцию во время всеобщей самоизоляции.

"Я подрезала глаза! Это было запланировано. Веки растягиваются от грима, женщины знают. И когда веки растягиваются, нужно сделать пластическую операцию, чтобы визажистам было удобнее тебя красить", - рассказала певица.

Запланированная пластическая операция случайно наложилась на всеобщую изоляцию, во время которой многие звезды не выходили из дома, общаясь с поклонниками в прямых эфирах.

"Пока все коллеги выходили в "Инстаграм" в прямые эфиры, я сделала пластику, благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок. Правда, еще остался под глазом небольшой синяк" - отметила артистка.

Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о самой первой пластической операции, которую она сделала в своей жизни. 

"Восемь лет назад я впервые легла на стол хирурга, но попросила врача об одной вещи – не менять мне разрез глаз, убирая отвисшее веко", – призналась певица.

Лолита Милявская рассказала Ивану Урганту о курьезном случае, произошедшем с нею на операционном столе. Исполнительница случайно схватила доктора за гениталии.

"Поскольку я курила, у меня плохие вены. И меня, как и всех, привязали к столу, чтобы сделать наркоз. А я боюсь любых видов уколов. От страха вены куда-то ушли, смогли найти только вену на ноге. Когда ее кольнули, моя рука была на уровне брюк врача. И я схватила его... Не отпустила, пока меня не взял наркоз. И последнее, что помню, брызги из его глаз. С тех пор он так близко к столу не подходит", - заявила певица.

Как писал NEWSTES, ранее Лолита рассказала, как впервые потрогала пенис.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Лазарева суббота 11 апреля 2020 года: история и традиции праздника
Лазарева суббота 11 апреля 2020 года: история и традиции праздника
Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян
Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян
Google отказался от популярного сервиса Zoom из-за опасности для пользователей
Google отказался от популярного сервиса Zoom из-за опасности для
Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по нефти и перенесли заседание
Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по нефти и перенесли заседание
"Я подрезала глаза": Лолита призналась, что сделала пластику во время всеобщей самоизоляции
"Я подрезала глаза": Лолита призналась, что сделала пластику во время
Переговоры ОПЕК+ перенесли
Переговоры ОПЕК+ перенесли
Вайнштейн излечился от коронавируса в тюрьме
Вайнштейн излечился от коронавируса в тюрьме
Журналист раскрыл главный секрет актерского мастерства Хоакина Феникса
Журналист раскрыл главный секрет актерского мастерства Хоакина Феникса
Меняет девушек как перчатки. Миша Марвин живет с моделью корейского происхождения
Меняет девушек как перчатки. Миша Марвин живет с моделью корейского

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Министр энергетики США рассказал о сокращении добычи нефти в стране
Министр энергетики США рассказал о сокращении добычи нефти в стране

Еще по теме

Певица Натали призналась, что после операции очень довольна своим бюстом
Вечерний Ургант - Лолита Милявская (02.04.2018)
Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса
Лолита начала искать себе место на кладбище