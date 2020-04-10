Экономист Хазин прогнозирует серьезные кадровые изменения в российской власти

Вадим Карасев

Экономист Михаил Хазин прокомментировал ситуацию в стране после третьего обращения президента Владимира Путина к российскому народу в условиях пандемии коронавируса. Он считает, что после карантина в эшелонах российской власти могут произойти серьезные кадровые изменения.

По словам Хазина, лечение болезни может стоить дороже, чем сама болезнь, Либеральная модель оптимизации и экономии, выстраиваемая властями на протяжении десятилетий, приведет страну к «тотальной катастрофе».





Экономист считает, что на ключевых постах находятся люди, не способные добиться никаких результатов. По итогам карантина страну ждут радикальные кадровые перестановки.





Согласно его прогнозу, крупных решений в сложившейся ситуации приниматься не будет, но к концу мая нас ждет значительный «чиновнопад».

Экономист уточнил, что России придется жить в условиях непрерывного кризиса, а люди, выученные в рамках либеральной модели управления, не способны посмотреть на мир с правильной стороны. Для них история с эпидемией стала еще одной возможностью получения дополнительных доходов, считает экономист.