Эквадор остановил добычу топлива из-за разрушения нефтепроводов

Влада Некрасова

После разрушения оползнями нефтепроводов добыча нефти в Эквадоре остановится, когда заполнятся все хранилища, власти изучают возможность неисполнения экспортных контрактов из-за форс-мажорных обстоятельств, сообщил глава минэнерго страны Рене Ортис.





"На время анализа и реконструкции, которая позволит восстановить работу трубопроводов, производство (нефти) в регионе Амазонии парализовано", - сказал Ортис, которого цитирует издание Universo.

7 апреля оползни остановили работу Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE) и частной магистральной системы трубопроводов тяжелой нефти (OCP), а также государственного трубопровода для нефтепродуктов. Изначально власти сообщали, что ремонт займет до трех недель и гарантировали внутренние и экспортные поставки нефти.

"Министерство изучает варианты приостановки поставок по контрактам ввиду форс-мажорных обстоятельств, потому что мы не можем контролировать природу", - добавил Ортис.