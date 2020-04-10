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Эквадор остановил добычу топлива из-за разрушения нефтепроводов

Эквадор остановил добычу топлива из-за разрушения нефтепроводов
После разрушения оползнями нефтепроводов добыча нефти в Эквадоре остановится, когда заполнятся все хранилища, власти изучают возможность неисполнения экспортных контрактов из-за форс-мажорных обстоятельств, сообщил глава минэнерго страны Рене Ортис.


"На время анализа и реконструкции, которая позволит восстановить работу трубопроводов, производство (нефти) в регионе Амазонии парализовано", - сказал Ортис, которого цитирует издание Universo.

7 апреля оползни остановили работу Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE) и частной магистральной системы трубопроводов тяжелой нефти (OCP), а также государственного трубопровода для нефтепродуктов. Изначально власти сообщали, что ремонт займет до трех недель и гарантировали внутренние и экспортные поставки нефти.

"Министерство изучает варианты приостановки поставок по контрактам ввиду форс-мажорных обстоятельств, потому что мы не можем контролировать природу", - добавил Ортис.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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