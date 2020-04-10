Эмбер Херд пригрозили тремя годами тюрьмы за клевету о Джонни Деппе

Вадим Карасев

Эмбер ХердФото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Американской актрисе и модели Эмбер Херд пригрозили тремя годами тюрьмы за клевету о бывшем муже Джонни Деппе. Об этом сообщает International Business Times.

Отмечается, что звезду могут приговорить к лишению свободы в случае, если удастся доказать, что она фальсифицировала доказательства против экс-супруга. При этом уточняется, что по калифорнийским законам человек может быть осужден за саму попытку фальсификации.

Как утверждает Депп, бывшая возлюбленная подделала следы от побоев на лице и обвинила его в домашнем насилии, чтобы получить запретительный приказ. Кроме того, актриса говорила, что Депп избил ее в 2015-м году перед тем, как она отправилась на шоу Джеймса Кордена. При этом, по словам работавшей с ней стилистки, на лице знаменитости не было синяков.

Ранее в апреле стало известно, что в компании Warner Bros. задумались над увольнением Херд из нового «Аквамена». Причиной таких обсуждений стал скандал с Деппом.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.