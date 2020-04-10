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К Татьяне Черновол утром пришли с обысками: все подробности, фото и видео

К Татьяне Черновол утром пришли с обысками: все подробности, фото и видео

Утром в пятницу, 10 апреля, к народному депутату Украины восьмого созыва Татьяне Чорновол пришли с обысками представители Госбюро расследований — следственные действия проходят в рамках «дела Майдана». Напомним, недавно сообщалось об обысках у волонтера Маши Бурдун и ее мамы.

Об обысках Черновол сообщила на своей страничке в социальных сетях.

Она выложила фото постановления об обыске, в котором сказано, что следственные действия проводятся в связи со смертью мужчины, отравившегося чадными газами во время пожара в здании офиса Партии регионов в 2014 году. Ей инкриминируют участие в поджоге офисе вместе с группой «неустановленных лиц». «Антимайдан в действии», — так прокомментировала постановление экс-нардеп.

Тем временем в сеть выложили видео, снятое «Вартовими еспресо» возле дома Татьяны Чорновол, куда приехали силовики. «Татьяна рассказала, что силовики перелезли сами паркан и стали ломиться в дверь. Но она открыла им и взяла постановление», — отметил автор видео. В доме находятся лишь Татьяна и ее родные, а также представители ГБР.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госбюро расследований завело дело на Татьяну за «незаконное проникновение на территорию правоохранительного органа и сопротивление представителям властей». В свою очередь Чорновол заявила, что при попытке попасть на брифинг к руководству ГБР спецназ серьезно повредил ей ногу.

«Ногу мне скрутили, чтобы я не смогла задать вопрос на брифинге заместителю руководителя ГБР Бабикову — известному адвокату Януковича

# Украина
По материалам: fakty.ua

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