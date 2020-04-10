Как Пентагон «боролся» с угрозами холодной войны и проглядел Covid-19

Анастасия Иванова

В прошлом году Агентство по снижению угроз обороне США (DTRA) объявило о создании прорывной компьютерной программы. На основании даже самых упрощенных анализов она может определять заболевания у людей за 48 часов до появления первых симптомов — то ли это простуда, то ли последствия поражения биологическим оружием. Ее разрабатывали совместно с компанией Royal Philips, чтобы Пентагон мог проверять военнослужащих перед боевыми операциями — не подведут ли они в самый неподходящий момент. «Представляйте ее как систему проверки двигателя для человеческого тела», — хвастался изданию Nextgov менеджер Управления науки и технологии DTRA Эдвард Аргента.

Произошло это в октябре, а через несколько месяцев, в январе, в Китае вспыхнула эпидемия нового коронавируса Covid-19 и в марте она перекинулась уже в США. Госагентство DTRA отвечает за противодействие биологическим угрозам. Однако оно не смогло применить не только предупреждающую программу. То, чем оно занималось последние несколько десятилетий и на что потратило миллиарды долларов американских налогоплательщиков, оказалось совершенно ненужным не только для простых американцев, но и военных, которые наравне с учеными предупреждали о возможной пандемии еще несколько лет назад. У «повернутых» на холодной войне американских военных биологов до коронавируса руки просто не дошли.

«Повернутые» на холодной войне

Вспышка первого смертельно опасного коронавируса, атипичной пневмонии (SARS-Cov), произошла в 2002—2003 годах. С тех пор мир видел эпидемии свиного, птичьего гриппа, ближневосточного респираторного синдрома (MERS-Cov) и вируса Эбола. Тем временем DTRA, по данным материалов на сайте Минобороны США, потратило за 16 лет только на создание и развитие сети биолабораторий около $ 3 млрд по программе CBEP.

CBEP — основной биопроект агентства. Изначально эта программа предназначалась для стран бывшего СССР, чтобы оградить их ядерную инфраструктуру от стран-изгоев и террористических групп, заявляли в Пентагоне.

«За годы программа превратилась в помощь партнерам, чтобы они могли безопасно хранить биологические материалы для целей здравоохранения и имели возможность определять, диагностировать и сообщать об инцидентах, связанных с биоугрозами и биоматериалами», — заявлял начальник управления CBEP доктор Лэнс Брукс. Он добавлял: программа работает также на то, чтобы партнеры могли определять намеренные и случайные биоутечки и природные вспышки, которые могут нести пандемические угрозы национальной безопасности США.

За два десятка лет программа CBEP распространилась на 30 стран в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. В DTRA не скрывали двойных целей своей экспансии в Восточной Европе, Евразии и Азии. Сеть биолабораторий создавали в соседних с Россией и Китаем странах и пытались тем самым снизить влияние конкурентов США у их собственных границ. «Программа также снижает риски локализованных вспышек, которые могут стать региональными дестабилизирующими событиями, и повышает безопасность войск США», — говорилось, например, в проекте бюджета DTRA на 2020 год. Тогда на CBEP в агентстве планировали получить $ 183 млн.

ИА Newstes писало, что в Армении, Грузии и на Украине американские подрядчики DTRA создали сеть биолабораторий и получили полный доступ к патогенам смертельно опасных вирусов. В последние годы они занимались обновлением уже обустроенных объектов, созданием референс-лаборатории в Азербайджане и налаживали единую информационную систему контроля за эпидемиологической ситуацией в этих странах. При этом Грузия превратилась еще и в полигон небезопасных опытов с патогенами, которые ранее тестировали в качестве биологического оружия.

Судя по научным работам на сайте NCBI и госконтрактам на сайте Федеральных закупок США, американские военные специалисты исследовали, к примеру, биоагенты сибирской язвы и туляремии, вирусных заболеваний, включая геморрагическую лихорадку Крым-Конго, и собирали биологические образцы для будущих экспериментов. А в 2014 году, например, грузинский Центр Лугара (Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе) оснастили специальным оборудованием по разведению насекомых и начали три проекта по сбору, изучению флеботоминовых песчаных мух и тестированию уровня их инфекционности.

В DTRA заявляют, что в то же время потратили около $ 300 млн на разработку вакцин и терапевтического лечения геморрагической лихорадки, включая вирус Эбола, и разработали анализ EZ1 для определения вируса Эбола.

Однако это одно из немногих исключений, подтверждающих «повернутость» Пентагона на угрозах холодной войны.

Знали, но руки не дошли

Об опасности коронавирусов в последние годы заявляли не только ученые, но и военные США. Издание The Nation опубликовало рассекреченный проект плана Северного командования Минобороны США «USNORTHCOM Branch Plan 3560: пандемический грипп и реагирование на инфекционное заболевание», подготовленный в январе 2017 года. В нем говорится: «Вероятнее всего, самую серьезную угрозу представляет собой новое респираторное заболевание, в частности заболевание нового гриппа (один из видов коронавируса). У него будет быстрая передаваемость, что приведет к заболеваниям в армии на уровне, достаточном, чтобы деградировала боеспособность и эффективность многих соединений. Вспышка в единственном сообществе может быстро превратиться в межнациональный кризис здравоохранения и заставит страдать миллионы». Проект плана базировался на данных об эпидемиях свиного, птичьего гриппа, ближневосточного респираторного синдрома (MERS-Cov) и вирусов Эбола и Зика.

В документе указывалось, что ни по одной из инфекций до сих пор не разработали ни вакцин, ни лекарств и специального лечения. В Северном командовании Минобороны США указали, какую роль могла бы сыграть DTRA. «DTRA обеспечит ситуационную осведомленность по пандемии гриппа и инфекционному заболеванию (PI & ID). DTRA также может использовать программу CBEP для усиления возможностей государства по эпиднадзору и раннему выявлению пандемического гриппа среди животных и людей», — говорится в плане.





Экс-начальник отдела инфекционных заболеваний и контрмер в разведывательном управлении Министерства обороны США Денис Кауфман подтвердил изданию The Nation, что американская разведка хорошо осведомлена об опасности коронавирусов: «Разведывательное сообщество предупреждало об угрозе со стороны высокопатогенных вирусов гриппа по меньшей мере два десятилетия. Оно предупреждало о коронавирусах по крайней мере в течение последних пяти лет».

Через месяц после появления плана USNORTHCOM Branch Plan 3560 Агентство по снижению угроз безопасности США провело конференцию «Обзор научной программы», в которой отвело одну секцию теме «Летучие мыши — хранилища новых вирусов». На ней исследователи говорили о коронавирусах и американская организация EcoHealth Alliance, грузинская и иорданская лаборатории DTRA предложили создать «Исследовательскую сеть по летучим мышам в Западной Азии» (WAB-Net), в которой бы участвовали 12 стран. Ее предлагалось использовать для обмена данными, совместного изучения и раннего определения, диагностики и реагирования на вспышки коронавирусных инфекций и их трансграничного перемещения.

Прошло два года, и на сайте NCBI появилась работа «Исследовательские сети по летучим мышам и вирусное наблюдение: пробелы и возможности в Западной Азии». Ее подготовили на средства DTRA, а авторами были те же специалисты, которые выступали на конференции американского военного агентства в 2017 году. И, судя по тексту работы, «Исследовательскую сеть по летучим мышам в Западной Азии» (WAB-Net) так и не создали. И роль DTRA в битве с будущим коронавирусом свелась лишь к очерчиванию проблемы, несмотря на все возможности агентства.

Тем временем в DTRA продолжали готовиться к биопротивостоянию времен холодной войны не только в лабораториях у границ России. Заказы на исследования по биоагентам, которые разрабатывали в качестве биооружия еще в советские времена, шли, например, в Лабораторию оборонной науки и технологии (Dstl) в британском Портон-Дауне. Она стала широко известна после истории с отравлением Скрипалей. По данным Федеральной системы закупок США, Пентагон потратил не менее $ 70 млн на эксперименты, включая тесты со смертельными вирусами и химическими веществами в Портон-Дауне. Среди них: экспериментальное респираторное заражение нечеловеческих приматов (мартышек) сибирской язвой, вирусами Эбола, Марбург, венесуэльского конского энцефалита, западного конского энцефалита и восточного конского энцефалита. Также DTRA финансировало эксперименты на животных, на которых изучали действие иприта и фосгена. А еще в прошлом году британская Dstl продолжала изучать временную выживаемость в аэрозолях бактерий Burkholderia, которые Федерация американских ученых считает возможным средством биотерроризма.

Авианосец проглядели

Если исходить из общепринятой версии естественного появления и распространения нового для людей коронавируса Covid-19, то «повернутость» DTRA на угрозах холодной войны уже дорого обошлась даже американским военным. Чего только стоит история с авианосцем «Теодор Рузвельт», капитан которого вынужден был от безысходности обратиться к командованию ВМС и Минобороны США: он попросил вывести с борта корабля на берег 4 тысячи человек личного состава в связи с распространением коронавируса, которым заразилось более 200 членов экипажа.

Авианосец в Дананге. Иллюстрация: cpf.navy.mil

Известно, что авианосец в сопровождении ракетного крейсера «Бункер Хилл» ходил в поход в Азиатско-Тихоокеанский регион и в начале марта посетил Вьетнам. 5 марта авианосец зашел в порт Дананга и в течение четырех дней на берег высаживались 4,5 тыс. моряков, которые ездили на экскурсии и участвовали в различных торжественных мероприятиях. Дананг — популярный курорт, и 8 марта там обнаружили коронавирус у двух британцев, которые привезли его из Италии. Но так как у американских военных не было тестов на коронавирус, то во Вьетнаме, где действует пять биолабораторий по программе CBEP, их просто проверяли на симптомы. Например, измеряли температуру.

Вьетнамские биолаборатории, которые работают при поддержке DTRA.

На этом фоне еще более иронично выглядит мартовское сообщение самого DTRA о вывозе из охваченной эпидемией Италии в США диагностических наборов. «Эта миссия продемонстрировала приверженность DTRA к выполнению основных задач Министерства обороны США в поддержку нашей страны», — говорилось в сообщении.

Вывоз диагностических наборов из Брешии. Иллюстрация: dvidshub.net.

Впрочем, и это еще не все. В конце марта трагикомичная история пришла из Армении. Пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян сообщила 29 марта, что у четырнадцати сотрудников Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) выявили коронавирусную инфекцию нового типа. Именно в этом центре находится одна из лабораторий, созданных на средства DTRA.

P. S. 6 апреля Ridgeback Biotherapeutics LP и неприбыльная компания частного Университета Эмори из Атланты Drug Innovations at Emory объявили о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило заявку на тестирование противовирусного соединения EIDD-2801, что позволяет начать испытания потенциального лекарства против Covid-19 на людях.

Как заявили американские ученые, EIDD-2801 предотвращает репликацию вируса SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19. Кроме того, соединение показало сильную активность против SARS-CoV и MERS-CoV во время опытов на животных.

Работы финансируются по четырем контрактам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и DTRA. Военное агентство, правда, изначально заказывало создание лекарства не против коронавируса, а против вируса венесуэльского энцефалита лошадей, который считается природным биологическим оружием.

Аналитическая редакция ИА Newstes

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