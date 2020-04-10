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Какие семьи получат выплаты на детей от трёх до семи лет

Какие семьи получат выплаты на детей от трёх до семи лет

Тема: Какие законы вступают в силу


Семьи с детьми дошкольного возраста получат ежемесячные выплаты в случае, если их средний доход ниже величины прожиточного минимума, который установлен в их регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за таким пособием.

Это следует из правил распределения субсидий из федерального бюджета между регионами для осуществления выплат. Правила включены в госпрограмму «Социальная поддержка граждан» постановлением Правительства, которое вступает в силу 10 апреля.

Размер выплаты составить половину регионального прожиточного минимума, следует из документа. Например, в Брянской области во втором квартале 2019 года прожиточный минимум на душу населения составил 10 905 рублей. Значит, в этом регионе в 2020 году право на выплаты получат семьи, в которых средний доход меньше указанной суммы, а сама выплата составит 5 452,5 рублей.

Согласно постановлению кабмина, регионы смогут получить субсидии из федеральной казны на софинансирование выплат. Принимать заявки, контролировать распределение субсидий и выполнение регионами всех обязательств по выплатам поручено Минтруду.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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