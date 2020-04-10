Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»

Влада Некрасова

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал людей, которые пытаются юридически обосновать «незаконность самоизоляции», «врагами общества».

На сегодняшнем брифинге глава региона предупредил об ужесточении режима самоизоляции в Калининградской области, поскольку в регионе уже есть первый скончавшийся пациент, а за минувшие сутки коронавирус был зафиксирован сразу у 10 человек.

«Ещё раз повторяю: ситуация ухудшается. Никаких оснований относиться к ней легкомысленно нет. Из десяти — это двое детей до 18 лет. Наши врачи выводят людей из тяжёлых состояний, молодые люди до 40 лет. Все эти юридические эквилибристы, которые пытаются высказать своё мнение, просто враги общества», — заявил Алиханов.

Корреспондент ИА Newstes уточняет, что под фразой «юридические эквилибристы» скрывается случай, когда полиция обнаружила в центре Калининграда на Верхнем озере молодого человека Михаила Журавлёва, читающего на скамейки книгу. Стражи порядка рекомендовали ему отправиться домой, однако он заявил, что не нарушает закон, поскольку «свободен в передвижении», а режим чрезвычайной ситуации в России не введён. В итоге Журавлёв был задержан, суд оштрафовал его на 15 000 рублей.

«Давайте будем дискутировать о том, можно или нельзя сидеть на скамеечке на Верхнем озере? Нельзя! Нужно сидеть дома, открыть форточку и дышать свежим воздухом! Безответственность и безалаберность, к сожалению, свойственны огромному количеству людей», — подчеркнул Алиханов.

ИА Newstes дополняет, что сегодня, 10 апреля, число заражённых коронавирусной инфекцией в Калининградской области достигло 62 человек. Из них 12 уже вылечились, в том числе трое за последние сутки. Один мужчина в возрасте 70 лет скончался.