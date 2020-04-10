Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал людей, которые пытаются юридически обосновать «незаконность самоизоляции», «врагами общества».
На сегодняшнем брифинге глава региона предупредил об ужесточении режима самоизоляции в Калининградской области, поскольку в регионе уже есть первый скончавшийся пациент, а за минувшие сутки коронавирус был зафиксирован сразу у 10 человек.
Корреспондент ИА Newstes уточняет, что под фразой «юридические эквилибристы» скрывается случай, когда полиция обнаружила в центре Калининграда на Верхнем озере молодого человека Михаила Журавлёва, читающего на скамейки книгу. Стражи порядка рекомендовали ему отправиться домой, однако он заявил, что не нарушает закон, поскольку «свободен в передвижении», а режим чрезвычайной ситуации в России не введён. В итоге Журавлёв был задержан, суд оштрафовал его на 15 000 рублей.
ИА Newstes дополняет, что сегодня, 10 апреля, число заражённых коронавирусной инфекцией в Калининградской области достигло 62 человек. Из них 12 уже вылечились, в том числе трое за последние сутки. Один мужчина в возрасте 70 лет скончался.