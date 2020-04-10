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Карантин расширяет возможности культуры в онлайн, считают эксперты

Карантин расширяет возможности культуры в онлайн, считают эксперты
Карантин и уход сферы культуры в онлайн расширяют ее возможности, но и ставят новые вызовы - например, вопрос защиты авторских прав, считают эксперты, принявшие участие в круглом столе Виртуального Петербургского международного юридического форума "9 1/2: Законы коронавируса".

В частности, на дискуссии "Культура на карантине: ограничения и новые возможности" выступила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Несмотря на те условия ограничений, что действуют сейчас, жизнь не останавливается. Мы оказались подготовленными к этому. Наш флагманский портал "Культура.РФ" показал трехкратный рост посещаемости", - сказала Любимова во время своего выступления.

По ее словам, учреждения культуры показали тысячи часов уникального контента.


В то же время, внедрение медиатехнологий в работу, потребует привлечение новый специалистов в сферу культуры и по-новому поставит вопросы защиты авторских прав.

"Нужен механизм досудебного урегулирования и блокировки нелегального контента по обращению автора", - считает Любимова.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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