Карантин расширяет возможности культуры в онлайн, считают эксперты
В частности, на дискуссии "Культура на карантине: ограничения и новые возможности" выступила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Несмотря на те условия ограничений, что действуют сейчас, жизнь не останавливается. Мы оказались подготовленными к этому. Наш флагманский портал "Культура.РФ" показал трехкратный рост посещаемости", - сказала Любимова во время своего выступления.
По ее словам, учреждения культуры показали тысячи часов уникального контента.
В то же время, внедрение медиатехнологий в работу, потребует привлечение новый специалистов в сферу культуры и по-новому поставит вопросы защиты авторских прав.
"Нужен механизм досудебного урегулирования и блокировки нелегального контента по обращению автора", - считает Любимова.