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Китай перестал считать собак съедобными животными

Китай перестал считать собак съедобными животнымиФото: Reuters

Китай официально перестал считать собак съедобными животными, что стало реакцией на вспышку коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Так, ведомство убрало собак из списка животных, которых можно считать домашним скотом. Представитель министерства отметил, что по мере развития цивилизации собаки стали считаться только компаньонами человека и потому больше не считаются в Китае скотом.

2 апреля сообщалось, что в китайском городе Шэньчжэнь власти запретили есть мясо собак и кошек. Этот запрет был впервые принят на территории континентального Китая, он начнет действовать с 1 мая. Это стало продолжением реакции на вспышку эпидемии коронавируса, после чего власти по всей стране запретили торговлю и потребление мяса диких животных.

Большинство китайцев никогда не пробовали собачье мясо и не планировали этого делать. До Шэньчжэня потребление и продажа собачьего и кошачьего мяса были запрещены решением местных властей лишь в Тайване. В Гонконге убийство собак и кошек ради употребления в пищу запрещено и карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в 640 долларов, хотя поедание их мяса не преследуется. На остальной территории Китая употребление в пищу мяса этих животных до сих пор не было запрещено. Более того, в городе Юйлинь ежегодно проходит фестиваль любителей собачьего мяса, приуроченный ко дню летнего солнцестояния.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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