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Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний установил, что пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Европе, пишет Euractiv.

Система мониторинга смертности показала, что смертность от всех причин, включая COVID-19, выше ожидаемых показателей в Бельгии, Франции, Италии, на Мальте, в Испании, Швейцарии и Великобритании, в основном среди людей старше 65 лет.

Несмотря на последние данные из Италии и Австрии о том, что число новых случаев заболевания и смертей снижается, "в настоящее время нет никаких признаков того, что пик эпидемии достигнут", говорится в отчете.
Также в центре предположили, что исходя из имеющихся данных в регионе и текущей ситуации, "можно ожидать продолжающегося распространения вируса".

"Еще слишком рано внезапно отменять все меры по дистанцированию... даже если эти жесткие меры могут быть весьма разрушительными для общества в экономическом и социальном плане", - заявила директора центра Андреа Аммон.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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