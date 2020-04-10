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Кремль не отзывал приглашения зарубежным партнерам на юбилей Победы

Кремль не отзывал приглашения зарубежным партнерам на юбилей Победы
В Кремле нет конкретных данных о том, что кто-то из мировых лидеров отозвал свое согласие приехать на празднование юбилея Победы в Москве из-за сложной эпидемиологической обстановки, Кремль также приглашения не отзывал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, приглашения были разосланы, сейчас пока никаких конкретных данных нет на этот счет. Мы не отзывали приглашения, разумеется, ситуация накладывает неизбежно отпечаток, мы с пониманием будем относиться к любым решениям зарубежных партнеров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, отозвал ли кто-то из мировых лидеров свое согласие посетить парад в Москве из-за пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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