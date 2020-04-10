«Кризисные» заговоры: от долгов, кредитов и безденежья

Вадим Карасев

К сожалению, ситуация в мире столкнула нас с экономическим кризисом. Обстоятельства заставили многих потуже затянуть пояса или залезть в долги. Действенные заговоры от безденежья и кредитов помогут вам безболезненно преодолеть кризис.

Главный инициатор кризиса — коронавирус. Схватка с таким противником оказалась сложной и жестокой, а урон от нее — тяжелым для экономики и кошелька многих людей. Пандемия нового вируса разрушила устоявшийся образ жизни миллионов. За несколько месяцев кардинально изменилось все, что считалось важным, теперь люди скупают валюту, тратят деньги на ненужные товары, пытаются защитить свои накопления. Тревога завладела умами многих. Все говорят о падении рынка, закрытии многих бизнесов и прочих удручающих событиях. Конечно, всех нас ждут непростые времена, но есть определенные заговоры, которые, по поверьям, помогут выстоять в кризис.

Чем опасны деньги, взятые в долг

Когда у вас есть долги, не имеет значения — должны вы банку или другу, в биополе образуется дыра, через которую уходит энергия. Чем больше энергии вы теряете, тем меньше ваша способность притягивать деньги. Кроме того, взятые взаймы деньги помогают лишь отчасти. Во-первых, долг обязательно нужно вернуть. Во-вторых, кредитные займы затягивают в глубокую долговую яму, мешая планам и нарушая внутреннюю гармонию. Ну и в-третьих, растущие займы и мысли о них заставляют осознанно или бессознательно переживать за деньги. Это не только отрицательно сказывается на энергетике, но и порождает тревогу, страх и негативные эмоции.

Мы так масштабно остановились на опасности долгов, чтобы еще раз показать масштаб проблемы, которые мы создаем себе сами, не задумываясь о последствиях.

Заговоры от долгов, кредитов и безденежья

В случае, если вы постоянно занимаете деньги, а ваши долги все равно растут, необходимо укрепить биополе, усилив защиту при помощи денежных талисманов и амулетов. Помочь от кредитов и безденежья могут и заговоры. Народной памяти известны различные способы избавления от долговой зависимости.





Заговор от займов и кредитов. Если вы никак не можете выбраться из долговой ямы, нужно прочесть простой, но эффективный заговор. На чистом листке выпишите сумму всех долгов, после чего листок придется сжечь, прочитав следующие слова: «На долги плата быстра и полна, жизнь моя без долгов светла. Отгоняю долги да займы, больше бед с деньгами не знаю».

Заговор от долгов. Кредиты можно сжечь, а можно «утопить». Для этого выпишите все кредиты на листок, сложите его в несколько раз, свяжите ниткой, привязав к ней любую монетку. После чего в любую кастрюлю, какую найдете дома, налейте воды. Затем ее необходимо заговорить: «Плачу серебром, плачу за себя. Не просил у родных ни рубля. Долги в воду бросаю и их растворяю. Отныне долги закрыты словом, заперты монетой». Бросьте листочек с монеткой в воду и оставьте на ночь. Утром воду нужно вылить, монетку спрятать, а листочек выбросить.

Заговор от безденежья. Этот заговор имеет накопительный эффект, и многие практики рекомендуют проводить его каждый день в течение недели. Читают заговор утром, умываясь: «Вода чистая, вода быстрая, преград не знает, никогда не оскудевает. Позволь и мне прокормиться да от безденежья освободиться. Слово крепкое, дело верное».