Лазарева суббота 11 апреля 2020 года: история и традиции праздника

Вадим Карасев

Суббота шестой недели Великого поста именуется Лазаревой. С этим днем связаны особые евангельские события, предшествующие Страстной неделе. Это большой и важный праздник со своими традициями.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечют, что эти выходные станут очень насыщенными в духовном и религиозном плане, ведь за Лазаревой субботой следует Вербное воскресенье. Постарайтесь провести их с семьей, в молитве и в позитивном расположении духа.

История и смысл праздника

Лазарь жил недалеко от Иерусалима. Согласно Писанию, Иисус Христос считал мужчину своим другом. Однажды, когда Христа не было рядом, Лазарь скончался от болезни. Это очень огорчило Христа, поэтому он решил посетить место погребения его друга. Как говорит Евангелие, Христос произнес фразу: «Лазарь, выйди вон». После этого мужчина встал и вышел из пещеры.

Весть о воскрешении умершего быстро распространилась. Во многом именно она стала причиной того, что при появлении Христа в Иерусалиме люди начали бросать ему под ноги пальмовые ветви и признавать в нем царя иудейского.

Что до Лазаря, то отведенный ему Богом жизненный срок он полностью посвятил распространению веры во Христа. Он был епископом и духовным наставником множества людей. Сам же день стал большим праздником в мире христианства. Так как события предшествовали Страстной неделе, это праздник всегда отмечается перед Вербным воскресеньем. В 2020 году это 11 апреля.

Традиции праздника

В Лазареву субботу разрешаются послабления в запретах на еду: можно есть икру, пить красное вино перед трапезой и готовить пищу на масле. Это время поста, поэтому стоит продолжать поститься, стараться меньше веселиться и смотреть телевизор.

В эту субботу 11 числа можно прочитать дома молитвы о здравии, о прощении грехов, благодарственные молитвы. В этот день необходимо благодарить Бога за те блага, которые он нам дарит, и за то терпение, которое проявляет к нам грешным.

Согласно обычаю, именно в этот день люди отправляются за вербой, главным символом следующего дня — Вербного воскресенья. Это необходимо было сделать заранее, чтобы успеть на воскресную службу прийти с веточками и освятить их. Однако в 2020 году из-за сложной обстановки в мире священники советуют оставаться дома и не подвергать себя опасности. Можно молиться не в церкви, а в родных стенах, и помнить, что хотя верба и является символом праздника, суть его вовсе не в ней.

В этот праздник люди накрывали на стол, пытались создать праздничную атмосферу необычными постными блюдами. 11 апреля постарайтесь собраться всей семьей за одним столом, помолиться, поговорить о светлых новостях и событиях.