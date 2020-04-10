Лили-Роуз Депп поздравила своего брата Джека с 18-летием и показала его редкие фотографии

Вадим Карасев

Дети знаменитостей нередко купаются в лучах славы родителей и стремятся потеснить их на страницах глянца и на публике, но есть и исключения из правил. Сын 56-летнего Джонни Деппа и 47-летней Ванессы Паради с малых лет держится подальше от вспышек камер. Фотографий Джона Кристофера "Джека" Деппа опубликовано мало, и пресса даже точно не знает, где он живет. Однако минувшим днем появилась редкая возможность взглянуть на него, тем боле что был подходящий повод — сыну актеров исполнилось 18 лет.





Лили-Роуз Депп

Его родная сестра, 20-летняя Лили-Роуз, публично поздравила его в инстаграме, поделившись фотографиями из семейного архива.

Моему малышу Джеки — 18 лет! Mой младший брат, мое сердце и моя душа, с днем рождения! Очень сильно люблю тебя,— написала Лили-Роуз в соцсети.





Джек Депп сейчас





Ее фолловеры отметили в комментариях, что Джек возмужал и стал похож на своего отца. Летом прошлого года папарацци сфотографировал юношу на улице Лос-Анджелеса, но с тех пор Джек изменился. Для контраста его сестра опубликовала детские фото, на которых гримасничает перед объективом вместе с братом.





Лили-Роуз Депп и Джек Депп в детстве





Джонни Депп





Джонни Депп с сыном





Джек Депп несколько лет назад