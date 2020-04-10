Лунный день сегодня 10 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика нераздельно связана с нашей удачей, настроением, успехом. Астрологи помогут вам жить в согласии с энергетическими ритмами Луны, чтобы никогда не сбиваться с пути.

Это идеальный день для духовных практик, отдыха и релаксации, смены обстановки. 10 число — один из самых благоприятных дней апреля для всех, кто желает преуспеть во всех своих начинаниях и делах. Удача будет ждать большинство людей, поэтому не бойтесь двигаться вперед, несмотря ни на что.

Фаза Луны: 17 лунный день пройдет под влиянием Скорпиона. Начальный период убывания Луны идеально сочетается с энергией стихии Воды. Астрологи отмечают, что это будет весьма гармоничный день, наполненный позитивом.

Магнитные бури 10 апреля: Солнце спокойно, так что сегодняшний день пройдет без резких перепадов настроения и ослабления здоровья.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

интуиция;домашние дела;покупки;поиски мотивации;романтика и флирт.переживания;импульсивность;уединение.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что 10 апреля очень полезно заниматься домашними делами. Даже если вы работаете и не имеете возможности сделать полноценную уборку в эту пятницу, постарайтесь вечером посвятить наведению порядка хотя бы минимальное количество времени. Это поможет сделать дом местом силы и укрепить энергетику перед выходными.

Что надеть сегодня

В такой позитивный день можно надевать одежду любых цветов. Главное, чтобы они соответствовали вашим целям. Зеленый цвет — лучший выбор для активных людей. Источником спокойствия будет черный и серый. Всем, кто вынужден много общаться с людьми, лучше надевать больше белого или красного. Синий — выбор тех, у кого работа связана с большими умственными нагрузками.

Лучшие камни-талисманы на сегодня — агат и тигровый глаз. Эти талисманы существенно увеличивают силу интуиции, стабилизируют энергетические потоки. Дополнить их можно золотыми украшениями или изделиями из платины. Если предстоит тяжелый день, можно носить эти камни вместе с серебром.

Финансы и работа в 17 лунный день

В такие дни можно смело заключать важные сделки, осуществлять дорогостоящие покупки, брать и давать деньги взаймы. Это прекрасный день для тех, кто работает в большом коллективе, занимается работой, связанной с цифрами. В этот день у большинства людей есть возможность стать богаче или найти новый источник дохода.





Для сохранения высокой продуктивности астрологи настоятельно рекомендуют не отправляться в дальние поездки и командировки, не менять направление развития, следовать стандартным планам. Луна в Скорпионе подарит вам мотивацию, желание работать. Все, что нужно, — не лениться и не бояться идти вперед.

Любовь и отношения 10 апреля

Любовь при Луне в Скорпионе является такой же важной сферой, как и финансы с работой. Это идеальный день для романтических встреч, флирта и знакомств. Всем, кто уже находится в отношениях, удача также поможет сделать всё правильно. Луна и звезды усилят интуицию людей, помогут принимать решения быстрее.

Разумеется, доля логики в ваших действиях присутствовать должна. Не стоит полагаться лишь на голые эмоции и чувства в вопросах амурного характера. Перед тем, как сказать или сделать что-то, лучше дважды подумать. Люди могут быть обидчивыми в такие дни — это единственный минус пребывания спокойной Луны в Скорпионе.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день настроение будет достаточно стабильным. У большинства людей появится способность смотреть на неудачи проще и извлекать из них важные уроки. Очень мощными будут информационные потоки, поэтому свой досуг можно построить вокруг получения знаний, обмена опытом.

Даже самые импульсивные люди смогут ощутить спокойствие и не наломать дров. В трудных ситуациях желательно не выходить за рамки здравого смысла, сохранять внимательность. В качестве отдыха стоит рассмотреть творчество.