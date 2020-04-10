Максима Фадеева и Глюкозу признали банкротами

Влада Некрасова

Компания «Глюкоза продакшн» выпустила мультфильм «Савва. Сердце воина». Однако он был провальным, хотя и обошелся в миллиард рублей.

После того, как мультфильм потерпел крах в прокате, компания внезапно стала называться «Студия-А». Но адрес сайта не поменяла. Правда, он не обновляется с лета прошлого года. Теперь стало известно, что заявление о банкротстве компании уже поступило в арбитражный суд. Также экс-партнер решил взыскать 26 миллионов долга с Глюкозы и ее мужа Александра Чистякова. студия снимала все клипы Натальи Чистяковой-Ионовой.

Напомним, что недавно Фадеев забрал у Наташи ее псевдоним, так как юридические права на него были у продюсера. Артистка начинала работать с продюсером в 2000-х, а теперь он хочет делать новый проект под брендом «Глюкоза». Чистякова-Ионова никак не прокомментировала эту ситуацию.

«Мы сейчас собираемся делать новую Глюкозу, есть идея: мы будем делать новый проект абсолютно, Наташа Ионова останется Наташей Ионовой, а проект Глюкоза будет существовать другим. То есть другой человек будет. Музыку мы будем делать новую, а бренд останется прежним», — рассказывал Фадеев в программе «Новые русские сенсации».

Наташа, как и другие артисты, пока сидит без работы. До пандемии коронавируса она успела выпустить под своим псевдонимом песню и клип «Танцевач». Певица сидит дома и мечтает побыстрее вернуться к выступлениям.

«Я всегда стараюсь позитивно смотреть на происходящее и учиться новому в ситуациях, когда привычные методы не работают! Индустрия артистов сегодня накрылась медным тазом, да и многим сейчас не до песен! Я очень скучаю по любимым концертам, по гастролям и съемкам! Я очень скучаю по вам, мои дорогие и любимые! Я знаю, что многим сейчас не просто!» — писала Ионова.

По материалам Mash

Фото: Legion-Media, Instagram