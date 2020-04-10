Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым

Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым

Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что считает недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, и указал, что чиновник не будет участвовать в работе министерства.

"Полностью разделяю принципиальную позицию, которую заняло руководство партии "Единая Россия" по поводу инцидента с замминистра Дмитрием Овсянниковым", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе министерства.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Борис Корчевников заразился коронавирусом
Борис Корчевников заразился коронавирусом
На Okko выйдет первый в истории снятый в изоляции сериал об изоляции
На Okko выйдет первый в истории снятый в изоляции сериал об изоляции
Власти Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима
Власти Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима
Звезда «ДОМа-2» Милена Безбородова: «До сих пор надеюсь, что Безус одумается»
Звезда «ДОМа-2» Милена Безбородова: «До сих пор надеюсь, что Безус
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Как Пентагон «боролся» с угрозами холодной войны и проглядел Covid-19
Как Пентагон «боролся» с угрозами холодной войны и проглядел Covid-19
Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым
Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым
В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи, не приходя в храм
В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи, не приходя в храм
Пандемия во Франции привела к спорам о расценках на ритуальные услуги
Пандемия во Франции привела к спорам о расценках на ритуальные услуги
Вещающий о деньгах голос всколыхнул сексуальные фантазии блогерш
Вещающий о деньгах голос всколыхнул сексуальные фантазии блогерш
Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений около дома
Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений около дома
Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные дни
Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

Мантуров: За 10 лет РФ вдвое увеличила экспорт продукции военного назначения
Глава Минпромторга прокомментировал готовность США ввести новые санкции
Мантуров: российские производители могли бы поставлять рельсы в Индию
Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево