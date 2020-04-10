Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым

Анастасия Иванова

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что считает недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, и указал, что чиновник не будет участвовать в работе министерства.

"Полностью разделяю принципиальную позицию, которую заняло руководство партии "Единая Россия" по поводу инцидента с замминистра Дмитрием Овсянниковым", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе министерства.