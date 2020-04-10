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Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий

Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий
Коронавирус показал необходимость гармонизировать меры по ликвидации последствий эпидемий, по развитию здравоохранения, нужны совместные глобальные инициативы, определяющие принципы кибербезопасности, запрещающие торговые войны и односторонние санкции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он указал, что сейчас в условиях коронавируса необходимо выступить с совместными глобальными инициативами, оформленными и в виде юридически обязательных документов - конвенций.

# Политика
По материалам: ria.ru

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Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий
Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий

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