Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий

Анастасия Иванова

Коронавирус показал необходимость гармонизировать меры по ликвидации последствий эпидемий, по развитию здравоохранения, нужны совместные глобальные инициативы, определяющие принципы кибербезопасности, запрещающие торговые войны и односторонние санкции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он указал, что сейчас в условиях коронавируса необходимо выступить с совместными глобальными инициативами, оформленными и в виде юридически обязательных документов - конвенций.