Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий
Сегодня, 12:56 Анастасия Иванова
Коронавирус показал необходимость гармонизировать меры по ликвидации последствий эпидемий, по развитию здравоохранения, нужны совместные глобальные инициативы, определяющие принципы кибербезопасности, запрещающие торговые войны и односторонние санкции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он указал, что сейчас в условиях коронавируса необходимо выступить с совместными глобальными инициативами, оформленными и в виде юридически обязательных документов - конвенций.
По материалам: ria.ru