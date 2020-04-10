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Мексика поставила под удар сделку ОПЕК+

Мексика поставила под удар сделку ОПЕК+Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Мексика отказалась участвовать в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на источник, участвовавший в переговорах.

Министр энергетики Мексики Росио Нале «с гневом» покинула переговоры, сообщил собеседник агентства. При обсуждении индивидуальных квот Мехико отказалось сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Ранее Bloomberg писало, что отказ Мексики от участия в сделке ставит ее под удар. По словам источника, стороны попытаются убедить Мексику согласиться на встрече G20 в пятницу, 10 апреля.

Переговоры стран-экспортеров нефти в формате видеоконференции стартовали в 17:00 мск 9 апреля. Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.

Необходимость заключать новое соглашение относительно снижения добычи нефти возникла после того, как предыдущая сделка, срок которой истекал в апреле, провалилась 6 марта и не была продлена. Срыв прежних переговоров спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть и курса рубля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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